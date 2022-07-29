شباب الأخضر يستعد لليمن بـ”الثابتة” فِيْ كأس العرب

واصل المنتخب السعودي لأقل من 20 عاما، اليوم الجمعة، استعداداته على أرض الواقع، قبل مواجهة اليمن.

يلتقي منتخبا السعودية واليمن على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحلة الأحد المقبل فِيْ دور الثمانية لكأس الشباب العربي.

أجرى لاعبو الأكاديمية السعودية، ظهر اليوم، تدريباتهم فِيْ الملعب الاحتياطي بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، بإشراف المدرب صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، وطبقوا خلالها تمرينًا تكتيكيًا تلاه. عَنّْ طريق العمل على الكرات الثابتة.

وتأهل المنتخب السعودي لربع نهائيات كأس العرب تحت 20 سنة، بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط فِيْ مباراتين، فِيْما ودّعت موريتانيا والعراق البطولة، بعد أن احتلت موريتانيا المركز الثاني بثلاث نقاط، ثم العراق فِيْ الماضي. ضع بدون نقاط.

فِيْ المباراة الأولى، فاز المنتخب السعودي على موريتانيا (2-0)، وسجل الهدفِيْن عبد الملك العييري وعبد الله رديف، ثم حقق الأخضر انتصاراً واسعاً على العراق فِيْ المباراة الثانية بنتيجة (4). -1) ووسم الرباعي عبد الله “الهاتريك” ومصعب الجوير.

وتأهلوا إلَّى ربع نهائي كأس العرب تحت 20 سنة، كل من السعودية والأردن واليمن والجزائر ومصر وتونس والمغرب وفلسطين.

حامل أخضر

فاز المنتخب السعودي بقيادة المدرب صالح المحمدي بلقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب 2022 فِيْ مصر، بعد فوزه على الجزائر فِيْ المباراة النهائية (2-1).

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