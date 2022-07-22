شباب الأهلي الإماراتي يدخل في مفاوضات مع خربين

عمر خربين

دخلت إدارة نادي الأهلي الإماراتي في مفاوضات مع عمر خربين، أول لاعب في فريق الوحدة الإماراتي لكرة القدم، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان عمر خربين قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لنادي الوحدة الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل 2022 الماضي، بعد رحيله عن الهلال السعودي.

وخاض عمر خربين، برفقة الفريق الأول لنادي الوحدة الإماراتي، 44 مباراة، سجل فيها 27 هدفا وصنع 14 هدفا.

أنهى أول فريق كرة قدم لنادي الأهلي الإماراتي الموسم الماضي في دوري أدنوك للمحترفين، ليحتل المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

أنهى نادي الوحدة الموسم الماضي في المركز الثالث في جدول الدوري الإماراتي برصيد 53 نقطة.