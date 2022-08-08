شباب الأهلي يتألق ..من هو أحمد سيد غريب صاحب الثنائية الحمراء

انتصر الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي على الاتحاد الإسكندري 3-0 في مباراة الفريقين مساء الأحد على ملعب برج العرب في اليوم التاسع والعشرين من الدوري المصري.

وسجل أحمد سيد غريب مهاجم الأهلي هدفين في مرمى عبد المنصف.

وسجل الهدف الأول في الدقيقة 35 من الشوط الأول، بعد تمريرة عميقة من ديانج جاءت داخل منطقة الجزاء لكريم فؤاد، الذي أرسلها بمفردها إلى سيد غريب لهدف فريق الإسكندرية، ووضعها في الشباك.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما على الاتحاد بهدفين من أحمد سيد غريب وزميله زياد طارق.

وأحرز أحمد غريب الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 48 من المباراة بضربة رأس، بعد عرضية من محمد أشرف ظهير أيسر للفريق، ترجمت إلى هدف وسقطت على مرمى عبد المنصف حارس الاتحاد.

ما لا تعرفه عن أحمد سيد غريب

أحمد سيد غريب، من مواليد 23 فبراير 2002، يبلغ من العمر 20 عامًا، يلعب كمهاجم للنادي الأهلي ويجيد اللعب في كلا الجناحين.

هو نجل سيد غريب لاعب الأهلي السابق، ويعمل حاليًا مدربًا في قطاع الشباب.

بدأ أحمد سيد مشواره في قطاع الشباب بالنادي الأهلي وانتقل إلى غزل المحلة لموسم على سبيل الإعارة، حتى قرر المدرب السابق للنادي الأهلي بيتسو موسيماني ترقيته إلى الفريق الأول. شارك مع الفريق في كأس الدوري المصري وتمكن من إحراز التعادل ضد الإسماعيلي في الدقيقة الأخيرة، وانتهت المباراة 1-1.

رفض موسيماني مغادرة اللاعب بعد أن قدمت له عدة عروض.

يشارك أحمد غريب الآن بشكل أساسي مع الفريق الأول، بعد أن قرر النادي الأهلي ملء مباريات الدوري العام بالشباب واللاعبين العائدين من الإصابة.