شباب الإمارات.. رهان المستقبل والداعم الرئيسي للاقتصاد

تبنت دولة الإمارات منذ نشأتها استراتيجية تؤكد أن الثروة الحقيقية والمكاسب الحقيقية للأمة تكَمْن فِيْ الشباب المسلحين بالعلم والمعرفة.

يمثل الشباب ركيزة أساسية فِيْ دعم نمو وتطور الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن عملت القيادة الرشيدة على مدى العقود الخمسة الماضية على تمكينهم فِيْ كافة المجالات، لا سيما الاقتصاد، باعتبارهم الثروة الحقيقية للتنمية، الرهان على المستقبل والمصدر الرئيسي للابتكار والتطوير.

اليوم العالمي للشباب

وتؤكد مناسبة اليوم العالمي للشباب، الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، النجاح الكبير الذي حققته دولة الإمارات فِيْ مجال تمكين الشباب.

وتدعمها الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، وكلمات الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهِيْان، أن “الثروة الحقيقية والمكسب الحقيقي للوطن يكَمْن فِيْ الشباب المسلحين بالعلم والعلم”. المعرفة “التي شكلت استراتيجية واضحة وخارطة طريق محددة لجميع مؤسسات دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء جيل من الشباب المتعلم القادر على تحمل المسؤولية والابتكار والمساهمة بفعالية فِيْ رفاهِيْة المجتمع.

التمكين الاقتصادي للشباب

يعتبر التمكين الاقتصادي للشباب فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة أولوية قصوى، فهم المورد البشري الرئيسي للتنمية وداعم رئيسي لنمو الاقتصاد الوطني، وأحد أهم الفاعلين فِيْ التغيير الاقتصادي. لديهم من خلال إدارة المشاريع والاستثمارات الخاصة بهم.

تجاوزت إنجازات الإمارات لقطاع الشباب التوقعات، بعد أن أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم العالية على تحمل مسؤولياتهم الوطنية، الأمر الذي يترجم إلَّى صحة الرؤى المستقبلية للقيادة الرشيدة ورعايتها ودعمها للشباب وتأهِيْلهم. قيادة مؤسسات الدولة برؤية مستقبلية مبنية فِيْ أطرها تعزز وتواكب التطور العالمي على جميع المستويات، بما يتماشى مع الاتجاه المستقبلي. لحكومة الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة.

ومن خلال هذه الثقة تمكن الشباب من تحمل المسؤوليات الوطنية وتعزيز الابتكار والمساهمة بقوة فِيْ الاقتصاد الوطني.

عقول شابة إماراتية

تشكل العقول الشابة نسبة كبيرة من كوادر العديد من الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية، مما يساهم فِيْ دعم النمو المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فِيْ دولة الإمارات من خلال الاستفادة من معارفهم وخبراتهم الواسعة فِيْ التقنيات الحديثة والمفاهِيْم المبتكرة والأفكار الطموحة.

أولت حكومة دولة الإمارات خلال السنوات الماضية اهتماماً كبيراً بدعم رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يعد هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومحفزاً لتحقيق اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على الابتكار والإبداع. المعرفه.

نجحت دولة الإمارات فِيْ تحقيق خطوات متقدمة على المستوى العالمي فِيْ قطاع ريادة الأعمال الشبابية وقيادتهم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال خلق وتوفِيْر بيئة محفزة تعزز ريادة الأعمال ومساهمة هذا القطاع فِيْ النهُوض بالمواطن. الاقتصاد والوصول إلَّى دولة الإمارات العربية المتحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنوعًا وتنافسية ومرونة فِيْ العالم.

المشاريع الريادية للشباب

تتمتع دولة الإمارات اليوم ببيئة عالمية المستوى فِيْ دعم وتنظيم قطاع ريادة الأعمال، ونظام متكامل لاحتضان المشاريع الشبابية لريادة الأعمال وتسريع نموها، حيث تعمل الجهات الحكومية المعَنّْية دائمًا على تطوير المبادرات والبرامج لجعل هذه المشاريع محركًا النمو ومساهم رئيسي فِيْ رفع حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

خلال الفترة الماضية، واصلت الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إطلاق العديد من المبادرات لدعم رواد الأعمال الشباب ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.

وشمل ذلك إطلاق وزارة الاقتصاد فِيْ مارس الماضي للرؤية الجديدة للبرنامج الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي من خلالها يزود رواد الأعمال المواطنين بعدد من المبادرات والخدمات المتكاملة والمتميزة لتكَمْلة أعمالهم بإمكانيات نمو أكثر و أدوات الوصول إلَّى السوق.

وبهذه المبادرات، ارتفع عدد رواد الأعمال الشباب، حيث ارتفع عدد الرخص التجارية المسجلة لرواد الأعمال الإماراتيين من حوالي 23 ألفًا فِيْ عام 2022 إلَّى حوالي 29 ألفًا فِيْ عام 2022، بمعدل نمو 26٪، وفقًا لوزارة الاقتصاد.

تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 94٪ من إجمالي الشركات والمؤسسات العاملة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، وتساهم بأكثر من 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كَمْا احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً فِيْ مؤشر ريادة الأعمال العالمي 2022، فضلاً عَنّْ كونها الأولى فِيْ تقرير مراقب ريادة الأعمال العالمي كأفضل هِيْئة فِيْ العالم لتأسيس وبدء الأعمال التجارية والبيئة الأكثر دعمًا لريادة الأعمال.

وبهذه الإنجازات، تجاوزت دولة الإمارات مراحل تمكين الشباب، إلَّى مراحل متقدمة من التميز والإبداع، بعد أن أصبح شباب الأمة نشيطين للغاية فِيْ تشكيل وتصنيع مستقبل الإمارات، ودعم مسارها التنموي، وتسخير كل ما هُو جديد. أدوات ساهمت فِيْ تحقيق طموحاتهم، وساعدتهم على المشاركة فِيْ رسم مستقبل وطنهم.