شباب السعودية بـ”الأبيض” أمام اليمن.. وكواليس المران الختامي

أنهى منتخب الشباب السعودي استعداداته الميدانية، قبل مواجهة اليمن، غدا “الأحد”، فِيْ ربع نهائي كأس العرب.

تلتقي السعودية واليمن غدا فِيْ تمام الساعة 500 مساء فِيْ مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، فِيْ ربع نهائي كأس العرب تحت 2022 بأبها.

وعقد لاعبو الأخضر حصصهم التدريبية الليلة، فِيْ الملعب الاحتياطي بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، وطبقوا خلالها تمارين تكتيكية متخصصة.

مؤتمر صحفِيْ أخضر

من جهته، أكد طلال الزهراني عضو الجهاز الفني لمنتخب تحت 20 سنة، خلال المؤتمر الصحفِيْ الذي عقد عصر اليوم، أن الأخضر يطمح لمواصلة نتائجه الإيجابية والوصول إلَّى أقصى حد. فِيْ البطولة، مما يشير إلَّى أن السعودية تتوقع مواجهة صعبة أمام المنتخب اليمني، الذي قدم مستويات جيدة، وفِيْ البطولة تمكنوا من انتزاع إحدى التذكرتين للوصول إلَّى ربع النهائي، فِيْ أفضل ثوانٍ من النهائي. مرحلة المجموعات

الأخضر فِيْ “الأبيض” مقابل اليمن

وفِيْ سياق متصل، عقد الاتحاد العربي لكرة القدم ممثلاً باللجنة المنظمة لكأس العرب، اجتماعاً تنسيقياً بحضور ممثلي المنتخبات المؤهلة لربع نهائيات البطولة، ومثل المنتخب السعودي علي العلي. – حسينان، مدير الفريق، وعدد من الجهات اللوجستية والأمنية والطبية، حيث تقرر أن يلعب المنتخب السعودي المباراة مع الطاقم الأبيض بالكامل.

طريق جرين إلَّى ربع نهائي كأس العرب

تأهل فريقنا لربع نهائيات كأس العرب تحت 20 سنة، بعد تصدر المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط فِيْ مباراتين، فِيْما ودّعت موريتانيا والعراق البطولة، بعدما احتلت موريتانيا المركز الثاني بثلاث نقاط، ثم العراق فِيْ المركز الأخير. . ضع بدون نقاط.

فِيْ المباراة الأولى، فاز المنتخب السعودي على موريتانيا (2-0)، وسجل الهدفِيْن عبد الملك العييري وعبد الله رديف، ثم حقق الأخضر انتصاراً واسعاً على العراق فِيْ المباراة الثانية بنتيجة (4). -1)، وسجل الرباعي عبد الله “هاتريك” ومصعب الجوير.

وتأهلوا إلَّى ربع نهائي كأس العرب تحت 20 سنة، كل من السعودية والأردن واليمن والجزائر ومصر وتونس والمغرب وفلسطين.

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