شبان يحاصرون رهف القحطاني وهِيْ داخل سيارتها.. هكذا كان رد فعلها

وثقت الفاشية السعودية رهف القحطاني مقطع فِيْديو يظهر مجموعة من الشباب يتجمعون حول سيارتها للتصوير معها، لكن بعض المؤيدين انتقدوها.

وعلق القحطاني على الفِيْديو “لم نعد نعرف من يحيي ومن يرد على من. يشرفني أنتم أيها الأحباء. تستقبلون”.

أعربت عَنّْ انزعاجها معهم لسلوكهم تجاهها “ذهني واسع، يمكن للناس أن يمنعوني ويستغرقونني ساعة وساعتين، لكنهم يفتحون صندوق السيارة، ويلمسون المرآة، والروبوتات تراقب. فِيْ هذا.”

وتفاعل المتابعون بشدة مع الكليب، وانتقدوا رهف لتفاخرها بتجمع الشباب من حولها، بينما لام آخرون تصرفات الشبان أنفسهم.

وجاء فِيْ التعليقات “شبابنا، توقفوا عَنّْ أنفسكَمْ لبعض الوقت، لقد وقفت لتمثيل شخص بهذا الرأي والتعليق والسلوك الخاص بك، سنوات بسيطة، وترى ما تفعله أسوأ من التفاهة والسذاجة والخطأ. أمر ممكن، لكن الة الذاتية إلزامية “.

قال آخر “ترى منظر الرجال من حولي، وأنا أصورهم على أنهم جميلون تمامًا. يقالون بالصور وأريكَمْ جمهُور المعجبين بي. أنا مخطئ. هذا عيب، شيء يقلل من الصدر .. انا لا اقول انها مشهُورة .. هذا طبيعي .. لا .. ليس طبيعيا .. كلهم ​​صغار.

وعلق أحد المتابعين “يا إلهِيْ، مقطع استفزازي، كَيْفَ يشعرون ويتفقون معه، وكذلك المقطع. أفراد عائلتهم يرونه بالتأكيد. كَيْفَ يكون لديهم وجوه عَنّْدما يقابلون الناس، والله”. إنه جيد وبارد “.

كَمْا تعرضت رهف لانتقادات قبل أيام لسخريةها من المحتوى الذي قدمه من وصفتهم بالثراء، حيث شاركت مقطع فِيْديو بشارب وقبعة باستخدام الفلتر، واستشهدت ببعض العبارات التي قالوها فِيْ الفِيْديو. أو القصص والمواقف التي مروا بها فِيْ حياتهم.

وسبب النقد أنهم يقدمون هم أنفسهم نفس المحتوى، فلا فرق بينهم وبينهم، بحسب عدد من المتابعين.

وأثارت الفاشستية، المعروفة باسم “بالنكهة”، الجدل مؤخرًا بسبب مقطع فِيْديو ظهرت فِيْه وهِيْ تتسوق فِيْ متجر فِيْ مدينة الخبر، ووضعت كلبها أمامها فِيْ عربة التسوق الخاصة بها فِيْ المتجر. .

ما أثار غضب أصحاب المحال التجارية الذين انتقدوا دخولها بحيوان أليف، مشيرين إلَّى أنه كان من الممكن أن يلوث عربة التسوق وبعض المنتجات، كَمْا هاجموا النجمة نفسها لخرقها القوانين، وألقت باللوم على المسؤولين الذين سمحوا لها بالدخول. . تعال مع كلبك.