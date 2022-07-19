شبح أزمة ديسمبر.. الليرة التركية تنهار مجددا

تراجعت الليرة التركية إلَّى ما دون 17.5730 مقابل الدولار يوم الثلاثاء، وهُو أضعف مستوى لها منذ أزمة العملة الرئيسية فِيْ ديسمبر.

أثرت عليه قوة الدولار والمخاوف من ارتفاع التضخم المحلي وانخفاض أسعار الفائدة.

وهبطت الليرة نحو 25 بالمئة هذا العام بعد أن هبطت 44 بالمئة فِيْ 2022 لتصبح واحدة من أسوأ العملات أداء فِيْ الأسواق الناشئة.

وأثارت التخفِيْضات غير التقليدية فِيْ أسعار الفائدة أواخر العام الماضي أزمة دفعت التضخم إلَّى نحو 80 بالمئة.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة فِيْ بداية الشهر الجاري عَنّْ هِيْئة الإحصاء التركية، فقد قفز التضخم السنوي فِيْ البلاد بنسبة 78.62٪ خلال شهر يونيو الماضي، وهُو أعلى مستوى منذ عام 1998، وفقًا لبيانات أسعار المستهلك التاريخية.

ولأنها مستورد كبير لمصادر الطاقة التقليدية، فقد شهدت أسعار السلع والخدمات التي يعد الوقود جزءًا من مدخلاتها الإنتاجية زيادات حادة، وعلى رأسها قطاع النقل، الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 123٪ فِيْ يونيو الماضي على أساس سنوي.

قوض ارتفاع أسعار الطاقة هدف الحكومة المتمثل فِيْ السيطرة على العجز المزمن فِيْ الحساب الجاري وخلق فائض.

وبحسب استطلاع لرويترز، من المتوقع أن يتجاوز العجز هذا العام 40 مليار دولار.

تشهد تركيا تحديات اقتصادية ناجمة عَنّْ الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار السلع المستوردة، وسط زيادات عدة تم تنفِيْذها على أجور العمال فِيْ البلاد، بما فِيْ ذلك العاملين فِيْ القطاع الحكومي.

تحاول تركيا اتباع نظام إدارة مختلف لأسعار المستهلك، وهُو الحفاظ على أسعار الفائدة عَنّْد ارتفاع معدلات التضخم، والضغط على خفضها، وهُو ما يتعارض مع الاتجاه العالمي فِيْ إدارة التضخم.