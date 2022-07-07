شبح الجوع يعود أدراجه.. أسعار الغذاء تستعيد مستويات ما قبل حرب أوكرانيا

بدأت المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الغذاء العالمية فِيْ التراجع، مع انخفاض أسعار العديد من السلع، من زيوت الطهِيْ إلَّى القمح والذرة، إلَّى أدنى مستوياتها فِيْ أشهر مع زيادة الإمدادات وتخفِيْف المستثمرين عَنّْ رهاناتهم على الأسعار المرتفعة فِيْ أسواق العقود الآجلة.

عادت الأسعار إلَّى مستوياتها التي كانت عليها قبل الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تراجعت أسعار زيت النخيل، وهُو زيت الطعام الأكثر استهلاكًا فِيْ العالم، بنحو 45 فِيْ المائة عَنّْ مستوى الإغلاق القياسي فِيْ أبريل، ليقترب من أضعف مستوياته فِيْ عام.

فِيْ حين أن أكثر من 35 ٪ من أعلى مستوى لها على الإطلاق فِيْ مارس، انخفضت أسعار الذرة حوالي 30 ٪ من ذروتها.

أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلَّى تفاقم أزمة الإمدادات الغذائية التي بدأت بسبب سوء الأحوال الجوية ومشاكل سلسلة التوريد.