شبح الركود يرعب الأوروبيين.. هل يحوله التضخم لواقع

تفاقمت أزمة تكلفة المعيشة فِيْ أوروبا، ويخيم شبح الركود على القارة فِيْ ظل الارتفاعات القياسية فِيْ أسعار الغاز، ووصل التضخم إلَّى ذروته.

من شبه المؤكد أن تدخل منطقة اليورو فِيْ ركود، حيث أظهرت استطلاعات الرأي يوم الاثنين تفاقم أزمة تكلفة المعيشة ونظرة قاتمة جعلت المستهلكين قلقين بشأن الإنفاق.

فِيْ حين أن ضغوط الأسعار قد تراجعت إلَّى حد ما، وفقًا للاستطلاعات، إلا أنها لا تزال مرتفعة، ويواجه البنك المركزي الأوروبي ضغوطًا بعد أن نما التضخم بأكثر من أربعة أضعاف هدفه البالغ 2٪، مسجلاً رقمًا قياسيًا بنسبة 9.1٪ الشهر الماضي.

قد يرفع البنك أسعار الفائدة بمعدل كبير عَنّْدما يتباطأ الاقتصاد. سوف تؤدي تكاليف الاقتراض المتزايدة إلَّى تفاقم مشاكل المستهلكين المثقلة بالديون.

وفِيْ استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي، قال ما يقرب من نصف الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يتوقعون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بطريقة غير مسبوقة بواقع 75 نقطة أساس هذا الأسبوع، بينما توقع نصفهم تقريبًا زيادة 50 نقطة أساس.

على الرغم من هذه التوقعات، انخفض اليورو إلَّى أقل من 99 سنتًا أمريكيًا للمرة الأولى منذ 20 عامًا يوم الاثنين بعد أن قالت روسيا إن إمدادات الغاز ستظل مغلقة إلَّى أجل غير مسمى.

كَمْا ارتفعت أسعار الغاز فِيْ القارة بنسبة تصل إلَّى 30٪ اليوم، مما أثار مخاوف من حدوث نقص وعزز توقعات حدوث ركود فِيْ ظل شتاء قارس البرودة تتعرض فِيْه الشركات والأسر لارتفاع حاد فِيْ أسعار الطاقة.

انخفض مؤشر S&P العالمي لمديري المشتريات، والذي يُنظر إليه على أنه علامة على صحة الاقتصاد، إلَّى أدنى مستوى فِيْ 18 شهرًا عَنّْد 48.9 فِيْ أغسطس من 49.9 فِيْ يوليو، وهُو أقل من التقدير الأولي البالغ 49.2. أي رقم أقل من 50 يشير إلَّى انكَمْاش.

وقال بيتر شافريك من البنك الملكي الكندي “تشير استطلاعات مؤشر مديري المشتريات إلَّى أن منطقة اليورو تدخل الركود فِيْ وقت أبكر مما كنا نعتقد سابقًا، بقيادة ألمانيا، أكبر اقتصاد فِيْ أوروبا”.

أظهرت البيانات السابقة أن نشاط الخدمات فِيْ ألمانيا انكَمْش للشهر الثاني على التوالي فِيْ أغسطس، حيث تعرض الطلب المحلي لضغوط من ارتفاع التضخم وتراجع الثقة.

أظهر استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الألماني فِيْ طريقه للانكَمْاش لثلاثة أرباع متتالية ابتداء من هذا الربع.

فِيْ فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد فِيْ منطقة اليورو، انخفض قطاع الخدمات وحقق نموًا متواضعًا فقط، فِيْ حين يرى مديرو المشتريات أن التوقعات قاتمة.

عاد قطاع الخدمات الإيطالي إلَّى النمو، ولكن بشكل طفِيْف فقط، فِيْ حين توسع نشاط القطاع فِيْ إسبانيا، ولكن بأبطأ معدل منذ يناير، مع قلق الشركات من أن التضخم سيؤثر على أرباحها وطلب العملاء.

أظهر مؤشر مديري المشتريات أن الاقتصاد فِيْ بريطانيا فِيْ نهاية أغسطس كان أضعف بكثير مما كان يعتقد سابقًا، مع انكَمْاش النشاط التجاري العام للمرة الأولى منذ فبراير 2022 فِيْ علامة واضحة على الركود.