شبح الهُواتف سعر وموصفات iPhone 14 Pro Max أيفون 14 برو ماكس فِيْ جميع الدول العربية

سعر ومواصفات iPhone 14 Pro Max نعلم جميعًا أن هُواتف iPhone بها العديد من الميزات التي تجعلها الخيار الأول والأفضل لمن يبحثون عن كاميرا لا مثيل لها وتجربة أداء ممتازة وسهلة فِيْ نفس الوقت، ولأن Apple و iPhone المالك، يتطلع دائمًا إلى تقديم التحديثات والتطورات على إصدارات iPhone حتى يستمتعوا بها. يتمتع المستخدم أيضًا بأداء متميز وقدرات مميزة، ولهذا يبحث العديد من مستخدمي iPhone عن سعر ومواصفات iPhone 14 الحديث. ماكس المهنية.

مواصفات iPhone 14 Pro Max

من جانبه، يأمل الصحفِيْ الشهِيْر مارك جورمان أن تكون هُواتف iPhone القادمة هذا الخريف مزودة بوظيفة Always On Display، والتي كانت موجودة فِيْ هُواتف Samsung وبعض هُواتف Android منذ بضع سنوات، والتي من خلالها يمكنك مشاهدة شاشة الهاتف. يظهر الوقت والتاريخ. وحالة البطارية وبعض المعلومات الأخرى عند قفل الهاتف.

يأتي iPhone 14 Pro Max مع بعض المواصفات التي تجعله أحد أفضل إصدارات iPhone على الإطلاق. تعرف المواصفات وهذه المواصفات كالتالي

حجم الشاشة 6.7 بوصة، وتأتي مع معدل تحديث 120Hz Super Retina XDR OLED. تحتوي شاشة iPhone على زجاج سيراميك مقاوم للخدش. تتميز شاشة iPhone 14 Pro Max بطبقة مقاومة للزيوت وبصمات الأصابع والماء والغبار. يأتي الهاتف بإصدار بلس، ولكل منها سعة تخزين داخلية مختلفة تبدأ من 128، 265، 513 بايت، 1 تيرابايت. ذاكرة الهاتف العشوائية 6 جيجا بايت. يحتوي الهاتف على معالج قوي 4 نانومتر Apple A16 Bionic Hexa-core. المعالج الرسومي فِيْ iPhone 14 Pro Max هُو معالج رسوميات Apple، وهُو معالج خماسي النواة. نظام التشغيل الذي يعتمد عليه الهاتف هُو iOS v15. بطارية الهاتف تأتي بسعة 4500 مللي أمبير. معدل شحن الهاتف سريع عند 20 واط، مما يعني أنه يمكن شحن الهاتف بالكامل فِيْ ساعة واحدة فقط. هذا الجهاز متوفر بأربعة ألوان الذهبي، والأزرق، والفضي، والرمادي.

أحدث سعر لـ iPhone 14 Pro Max

تُعرف أجهزة iPhone فِيْ السوق الأمريكية بأنها الهُواتف الرائدة للتحكَمْ فِيْ التطبيقات، ومن المعروف أيضًا أنها آمنة للاستخدام لأنه لا يمكن اختراقها من قبل العديد من الأشخاص. يسمح الهاتف للمستخدمين فقط بتنزيل التطبيقات من خلال App Store وتفرض كبرى شركات تصنيع الهُواتف الأمريكية مجموعة من القيود، ومع ذلك، يتم تصنيف العديد من التطبيقات على أنها عمليات احتيال ولا تزال موجودة على App Store.

من المتوقع أن يتراوح سعر iPhone 14 Pro Max فِيْ الولايات المتحدة بين 114 دولارًا و 1400 دولارًا أمريكيًا، حيث نجد أن نسخة 256 جيجابايت بسعر 1009 دولارًا، ونسخة 512 جيجابايت 1200 دولار، و 1 تيرابايت بسعر 1400 دولار.

أما بالنسبة لسعر iPhone 14 Pro Max فِيْ السَعُودِيْة، فِيْبلغ سعره حوالي 5،100 ريال سعودي لنسخة 256 جيجا بايت، و 512 جيجا بايت iPhone 14 Pro Max بسعة 5،700 ريال سعودي.

عيوب iPhone 14 Pro Max

من بين عيوب iPhone 14 Pro Max ما يلي