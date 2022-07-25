شبح الهُواتف يشعل مواقع التواصل سعر ومواصفات ايفون ١٤ برو ماكس المتوقعة

يعد 14 Pro Max أحد الهُواتف الرائعة التي أعلنت عنها الشركة الأمريكية Apple فِيْ عام 2022، حيث قامت الشركة بإجراء العديد من التحديثات، حيث غالبًا ما يبحث الناس عن الإصدار الجديد، وخلال هذا المقال سنناقش مواصفات وعيوب iPhone .. 14 برو ماكس

مواصفات هاتف 14 برو ماكس

هذا الهاتف به العديد من المواصفات والعيوب وسنشرحها لك بالتفصيل خلال هذه السطور.

يتمتع هاتف iPhone 14 Pro Max بمعالج قوي 16 أمبير، مما يجعل سرعة الهاتف رائعة.

يحتوي هذا الهاتف على بطاقتي SIM.

هاتف iPhone 14 Pro Max هُو هاتف مصنوع من زجاج Gorilla، وهذه هِيْ الميزة الأكثر تميزًا فِيْ الهاتف، حيث أن الإطار مصنوع من التيتانيوم كَمْادة خام.

يحتوي هذا الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل وثلاث كاميرات خلفِيْة بدقة 48 ميجابكسل.

يمتلك الهاتف ذاكرة 128 و 256 و 512 وذاكرة عشوائية تبلغ حوالي 8 جيجا بايت.

سعة البطارية 4500 آه.

دعم وظيفة فتح بصمات الأصابع والوجه.

عيوب iPhone Pro Max

بعد معرفة مميزات الهاتف وجدنا بعض العيوب البسيطة فِيْه وسنشرح لك هذه العيوب من خلال النقاط التالية.

لأنه لا يحتوي على راديو FM.

سعة البطارية ضعيفة بالنسبة لسعرها.

سعر iPhone Pro Max

نجد أن هذا الهاتف من الهُواتف الحديثة التي تعمل آبل على تجهِيْزها قبل طرحها فِيْ الأسواق حيث من المقرر أن ينخفض ​​خلال شهر سبتمبر القادم، ونجد أن سعره غالي جدًا وسنشرح لك أسْعَار الهاتف من خلال النقاط التالية.