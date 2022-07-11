شبح بيشة يرد على جدل حضور الجن لحفلاته

رد الفنان الشعبي المعروف باسم غوب بيشة على الجدل الدائر حول التصريحات المنسوبة إليه بالقول إن العباقرة يحضرون حفلاته.

شبح بيشة يرد على الجدل الدائر حول حضور العباقرة في حفلاتهم@دونالد ترمبتضمين التغريدة#عيد سعيد# MBC1 pic.twitter.com/EHvnJKiulu

– MBC1 (@ mbc1) 10 يوليو 2022

ورغم حديثه السابق عن حضور ما وصفه برقص الجن للحفلات وغناء الأغاني، قال الفنان الشعبي إن الحديث لم ينشر بالكامل وأن تصريحاته خرجت عن سياقها.

بالفيديو .. المطرب الشعبي الملقب بـ “غوب بيشة” يتحدث عما يقدمه، “العباقرة يحضرون حفلاتي ويسألونني عن أغاني معينة”. [Independent] pic.twitter.com/MxAWDXcdoJ

– أخبار السعودية (saudistuff) 10 يوليو 2022

وقال الفنان الشعبي خلال عرضه على قناة MBC لا يمكن للبشر أن يأكلوا الجمر ولا يمسكون به، لكن الجن يستطيع لأنهم خلقوا من النار.

وأشار إلى أن صرف الجن لا يتم بالترديد أو الموسيقى أو الترانيم، بل بالقرآن الكريم والتمسك بالصلاة والذكر.

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– عربي مستقل (IndyArabia) 1 يوليو 2022

وسبق أن قالت الفنانة إن الجينات تحضر الحفلات وتطلب أغانٍ محددة، بل تحفظ بعض القصائد ويطلبها تحديداً بعد أن تتأنق على صورة إنسان.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، نقلاً عن “إندبندنت عربي”، فإن الفنانة الشعبية قالت عن سبب وجود الجن، “من الشياطين (جنات الرقص) الذين يغنون أغنية، وأحيانًا يطلبون أغاني معينة. ومنهم من يردد اقوال القصيدة كاملة ويطلبها.

وأضاف شبح بيشة عندما نعزف أغاني قديمة على وجه الخصوص يحدث (الحضور)، يحضرون على الفور، فهم يحبون الشعبية والقديمة، مضيفًا حتى عندما يقرر المغادرة، فإنه يتطلب إيقاعًا معينًا أو أغنية معينة ليغادر. فنحن نلبى طلبك لأن (طربان) حضرت.