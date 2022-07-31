عَنّْدما تظهر أزمة فِيْ ألمانيا اليوم، قد يكون الغاز فِيْ طليعة المتهمين، وهذا ليس مفاجئًا بعد أن هدد استقرار الاقتصاد بأكَمْله.

وأعلنت وزيرة الثقافة فِيْ ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية عزمها على تجنب إغلاق المدارس فِيْ الولاية خلال موسم الشتاء بسبب نقص الغاز أو بسبب وباء كورونا تحت أي ظرف من الظروف.

وقالت تيريزا شوبر فِيْ تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الأحد، إن المدرسة كَمْنطقة حيوية “مهمة للغاية لأطفالنا وشبابنا، وهذا ما أظهره جائحة كورونا، ولهذا السبب أنا لن أعطي موافقتي على إغلاق المدارس حتى لو كان هناك نقص فِيْ الغاز.

قالت شوبر إنها تفترض أنه لم تعد هناك إمكانية (قانونية) لإغلاق المدارس فِيْ حالة حدوث أزمة طاقة، مشيرة إلَّى أنه على الرغم من أن المدارس ودور الحضانة ليست من بين البنية التحتية الحيوية التي يجب تشغيلها حتى فِيْ حالة حدوث أزمة، لكننا شددنا خلال قمة الغاز على إدراج المدارس ودور الحضانة ضمن البنية التحتية الحيوية.

أكد سياسي حزب الخضر على أهمية المدرسة والعَنّْاية بسير المجتمع وقال “إذا لم يكن الأطفال فِيْ المدرسة وإذا لم يتم رعاية الأطفال فِيْ الحضانة، فسوف نواجه مشكلة حيث يكون الوالدان لن أتمكن من الذهاب إلَّى العمل “.

وأضافت أن المدارس ودور الحضانة مهمة أيضًا لأن “البنية التحتية الحيوية مهمة جدًا فِيْ حد ذاتها”.

عَنّْدما قررت ألمانيا تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، لم تكن تدرك أنها اختارت خنق ليس فقط شعبها، ولكن اقتصادها المضطرب بالفعل.

تعتمد ألمانيا – أكبر اقتصاد فِيْ أوروبا – على الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من روسيا، والتي تمثل 35٪ من وارداتها من الوقود.

قد تواجه ألمانيا أسوأ شتاء فِيْ تاريخها، هذا العام، إذا قرر الكرملين قطع إمدادات الغاز الروسي عَنّْ برلين بشكل دائم ؛ ودفع ذلك الدولة إلَّى التفكير فِيْ إجراءات تقشفِيْة للحفاظ على مواردها من الطاقة وتوفِيْر إمدادات بديلة وعاجلة من الغاز الطبيعي المسال.

وتدرس مدينة هامبورغ الألمانية تقنين استخدام الماء الساخن للمنازل، وخفض درجة الحرارة القصوى للتدفئة فِيْ حالة النقص الحاد فِيْ الغاز الطبيعي.

وانتقلت برلين، فِيْ يونيو الماضي، إلَّى المرحلة الثانية من خطتها الطارئة للغاز ثلاثية المراحل، بعد أن خفضت روسيا شحناتها من الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.

قامت ألمانيا بتفعيل المستوى الأول من خطتها الطارئة فِيْ 30 مارس، وتتضمن هذه الخطة مراقبة صارمة للتدفقات اليومية والتركيز على ملء 23 خزان غاز بنسبة 75٪ حتى سبتمبر و 95٪ حتى الأول من نوفمبر. وإعادة تشغيل محطات الطاقة الاحتياطية التي تعمل بالفحم من بداية أكتوبر.

كَمْا ناشدت الحكومة الألمانية المواطنين والشركات لتقليل استهلاك الطاقة ومساعدة الدولة على ملء سعة التخزين بحلول الشتاء، بينما تدرس المدن الإجراءات التي يجب اتخاذها فِيْ حالة نفاد الغاز.

من أجل تجنب أزمة الطاقة فِيْ البلاد، تعمل الحكومة الألمانية على ملء احتياطي الغاز الاستراتيجي إلَّى 80 ٪ بحلول أكتوبر، ارتفاعًا من 60 ٪ فِيْ الوقت الحالي.

لكن الأسوأ، الذي توقعه الألمان بحذر، هُو أنه فِيْ ظل النقص الحاد فِيْ الغاز، لن يتوفر الماء الدافئ إلا فِيْ أوقات معينة من اليوم.

تتعرض صناعات بأكَمْلها لخطر الانهِيْار المستمر، مثل صناعات الألمنيوم والزجاج والصناعات الكيماوية، بسبب الاختناقات فِيْ إمدادات الغاز الخاصة بهم ؛ وفقًا لـ Business Insider.

سيكون لمثل هذا الانهِيْار عواقب وخيمة على الاقتصاد والوظائف بالكامل فِيْ ألمانيا.