شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي 2022-2023 لجميع المستويات ، خلال الموسم الدراسي الحالي يحتاج المعلمين شبكات تفريغ نتائج التقويم التشخيصي لجميع المستويات لعام 2022 وعام 2023، حيث يتم تقاسم كل الوثائق والموارد التي يحتاجها الأساتذة أثناء حملهم خلال الموسم الدراسي، حيث توفر شبكات تفريغ نتائج التقويم التشخيصي لكافة المستويات الابتدائية الإرشادات وذلك من خلال مجموعة من النماذج التي تم طرحها من قبل الأساتذة.

شبكات نتائج التقويم التشخيصي

التقويم التشخيصي هو متاح لجميع المستويات الابتدائية وذلك من خلال مجموعة من النماذج التي تقوم الأساتذة بطرحها على التعليم الابتدائي وتم تحميل شبكة التفريغ نتائج التقويم التشخيصي لعام 2022 بصيغه pdf باللغة الفرنسية والعربية لكافة المستويات الخاصة بالتعليم الابتدائي والمواد الدراسية الخاصة ببرنامج عتبة وهي جاهزة للتحميل والطباعة ومنها مادة الرياضيات واللغة العربية واللغة الفرنسية والنشاط العلمي والتربية الإسلامية والاجتماعيات ويتطرق ذلك إلى الإطار المرجعي والرولز وتقرير التقويم التشخيصي والوثائق الأخرى.

شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي 2022 في جميع المستويات

تحميل التقويم التشخيصي لكافة المستويات للمرحلة الابتدائية والمواد الدراسية باللغة العربية والفرنسية وهي متاحة على شكل ملف وورد أو ملف pdf وهي محدثه بشكل مستمر وتضم المستويات اللغة العربية واللغة الفرنسية ونشاط العلمي والتربية الإسلامية وكافة مواد الاجتماعيات.

التقويم التشخيصي

التقويم التشخيصي هو أول ما يقوم به المدرس قبل أن يبدأ بتقديم التعليمات للمتعلمين ويعرف التقويم التشخيصي بأنه المعرفة التي تمكن الطلاب من اكتساب المهارات عبر تحديد النقاط القوة والضعف وهذا ما يسمى بالتقويم التشخيصي المدرس للمتعلمين التعليمات الجديدة التي سيتم تقديمها لهم عند بداية موسم الدراسة التي تهدف معرفة مستوى المعلمين وقياس تمكنهم من التعليمات السابقة خلال السنوات الدراسية الماضية وبناء على تلك النتائج يتم العمل على تقديم الدعم المناسب للمتعلمين بالتركيز على نقاط الضعف وتقويتها.

تحميل نتائج التقويم التشخيصي 2022 لجميع المستويات

يمكن تحميل نتائج التقويم التشخيص لكافة المستويات التي تم طرحها إلى المعلمين والمرحلة الابتدائية بكافة المواد بصيغه pdf أو ملف وورد من خلال الضغط على الرابط التالي اضغط هنا.

التقويم التشخيصي يتيح إلى المعلمين والمعلمات اختبار مهارات الطلاب ومعرفة نقاط القوة والضعف وتعزيز نقاط الضعف من أجل الخروج بأفضل النتائج.