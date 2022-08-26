شبهات فساد تطيح بمدير المؤسسة التونسية للبترول من منصبه

أقال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، عبد الوهاب الخمسي، من منصبه.

أمر الرئيس التونسي، الأربعاء، بفتح تحقيق إداري وقضائي وتنزيل كل طرف المسؤولية فِيْ هذا القطاع المهم.

وأكدت مصادر مطلعة لـ “العرب اليوم نيوز”، أن شبهات فساد وتلاعب فِيْ قطاع البترول فِيْ تونس كشفتها التحقيقات الأخيرة التي كانت سبب إقالة الخماسي.

وأضافت أن ملفات الاشتباه بالفساد التي تم العثور عليها بعد تحقيقات أمنية تتعلق بتراخيص استخراج النفط والتنقيب.

حصلت الشركة التونسية للأنشطة البترولية قبل أسبوع على 4 امتيازات هِيْدروكربونية تخص حقول “مسكر” و “جبل تمسيدا” و “جبل قاروز” و “المعمورة” إما بالكامل أو بمشاركة مؤسسات استكشاف واستكشاف أخرى. .

منحت وزارة الصناعة امتياز “جبل تمسيدا” للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 95 فِيْ المائة وشركة البحث عَنّْ البترول واستغلاله فِيْ تونس بنسبة 5 فِيْ المائة على أن تستغلها لمدة 13 عاما.

وغادرت شركة “رويال داتش شل” النفطية تونس بعد انتهاء ترخيص استغلال حقل مسكار فِيْ “جنوب شرق” قابس.

وبررت الشركة قرارها بالقول إنها تعتزم الخروج من أنشطة التنقيب عَنّْ النفط والغاز وإنتاجهما، ويمكنها العودة إلَّى تونس للاستثمار فِيْ الطاقات البديلة.

ستستغل تونس الحقل بالكامل لمدة 26 عامًا، وهُو تاريخ انتهاء الامتياز الممنوح سابقًا لشركة شل.

قال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد فِيْ تصريحات سابقة إن برنامج الإصلاح الوطني المقدم من تونس إلَّى صندوق النقد الدولي سيُعرض على مجلس إدارة الصندوق فِيْ وقت لاحق من العام الجاري، فِيْ إطار جهُود البلاد للحصول على دعم لإنقاذ المالية العامة المنهكة. .

ونقلت وكالة أنباء تونس إفريقيا عَنّْ سعيد قوله إن البرنامج سيعرض على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي فِيْ سبتمبر المقبل.

وتقول تونس إنها تريد قروضا بقيمة أربعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لكن دبلوماسيين قالوا إنها ستحصل على الأرجح على قروض تتراوح بين 2 و 3 مليار دولار.