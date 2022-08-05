شبهة اتجار بالأشخاص.. ضبط 8 عاملات منزليات داخل مكتب مخالف بالرياض 

أعلن المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد الحماد أن فرق المراقبة الميدانية لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض قامت بزيارة تفقدية لمكتب تجاري في الشمال من مدينة الرياض. . . .

مراقبة الانتهاكات

وأضافت أنه تم رصد سلسلة من المخالفات من بينها ممارسة نشاط تسويق وتحويل خدمات العمالة المنزلية وإيوائهم دون ترخيص بذلك النشاط، إضافة إلى وجود (8) عاملات منازل من جنسيات مختلفة بالمخالفة. نظام الإقامة والعمل، والتأكيد على وجود اشتباه بالاتجار بالبشر، وبعد ذلك تم اتخاذ الإجراءات القضائية.

نظام العمل السعودي

وأكد المتحدث باسم الموارد البشرية على ضرورة التزام جميع المنشآت وأصحاب العمل بتطبيق نظام العمل السعودي، ونطالب الجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها من خلال تطبيق الوزارة المتوفر على الهواتف الذكية أو عن طريق الاتصال بالرقم الموحد لتلقي الشكاوى والبلاغات ( 19911).