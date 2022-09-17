شبيهة شيرين عبد الوهاب تصدم الجمهُور.. والأخيرة تقع فِيْ ورطة جديدة

“اصنع أربعين تشابهاً”، عبرت عَنّْ هذا المثل شقيقة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيفا، نجمة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تشبه ملامحه إلَّى حد كبير النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وانتشرت صورة الشابة البرازيلية على نطاق واسع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وسط شائعات عَنّْ ملامحها تشبه ملامح صاحبة أغنية “آه ليل”.

لكن مراقبين آخرين شككوا فِيْ صورة الشاب البرازيلي، مشيرين إلَّى أن الصورة تم تقديمها لبرنامج فوتوشوب لتحرير الصور، وبالتالي فإن الميزات ليست حقيقية، لذلك علق البعض بأن هناك تقنيات أخرى تقرب الملامح بشدة.

من خلال رصد تعليقات المتابعين على الصورة “هذا الفلتر الذي يحيط وجه شيرين”، “شيرين تشبه شيرين أكثر من شيرين نفسها”، “سبحان الله، نفس الميزات نسخة طبق الأصل”، “كلير فوتوشوب،” “أرى الكثير من التشابه مع المشاهِيْر ونحن مندهشون من قوة الملامح القريبة.”

ظهرت مضاعفة حيلة شيرين عبد الوهاب فِيْ الفِيْديو المتداول وهِيْ تتحدث إلَّى أنصارها، لكن لم يظهر أي صوت فِيْ الفِيْديو.

شيرين عبد الوهاب تعيش أزمة جديدة …

من ناحية أخرى؛ تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب لأزمة جديدة قد تحول دون طرح ألبومها الجديد، بعد أن شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ليلة الجمعة، تسريب نسخة أولى من تسجيل أغنيتين كان من المقرر تضمينهما فِيْ الألبوم.

شيرين عبد الوهاب لا تعرف مصدر التسريب حتى الآن، ولم تكشف عَنّْ موقفها من الأزمة، فهل ستزيل الأغنيتين أم تضعهما فِيْ الألبوم

صُدمت شيرين بتسريب أغنية بعَنّْوان “ماضينا”، وبعدها تم تسريب أغنية “وتأخر ندمنا”، واتضح أن التسريب كان ضمن دائرة معارفها الصغيرة الذين أحاطوا بها. فِيْ وقت التدريب فِيْ الأغنيتين، حيث يظهر صوته بجودة رديئة على عكس تسجيلات الاستوديو.

واجهت النجمة المصرية مؤخرًا أزمة كادت تهدد بإصدار الألبوم بأكَمْله، بعد أن أعلن زوجها السابق حسام حبيب أنه يمتلك حقوق كلمات الأغاني والألحان، وأنها مسجلة باسمه التي كانت فِيْ الأصل. . وقت زواجهما.