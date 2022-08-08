شبيه جوني ديب فِيْ إيران لإحياء عاشوراء.. ملامحه تثير حيرة الجمهُور

صُدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي من وجود النجم الأمريكي جوني ديب فِيْ إيران لإحياء ذكرى عاشوراء، حيث أثيرت شكوك حول ما إذا كان الشخص الذي تم تداول صوره هُو جوني أو مشابه له.

نشرت إحدى صفحات تويتر صورة لمضاعفة جوني ديب المثيرة خلال طقوس عاشوراء، ويبدو أنها نسخة طبق الأصل من نجم هُوليوود.

ويظهر شبه ديب وهُو يقف على خشبة المسرح ممسكاً بالعصي وسط مئات الإيرانيين المستعدين للاحتفال بطقوس عاشوراء، والتي تشمل التعبير عَنّْ الحزن بالبكاء والضرب على صدورهم، وسط انتشار اللون الأسود تعبيراً عَنّْ الحزن الذي يشمل الملابس واللافتات المرفوعة. .

ورافقت الصور العديد من التعليقات الساخرة، حيث أشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلَّى أن جوني ذهب لأداء الطقوس بعد فوزه فِيْ دعوى التشهِيْر التي رفعتها ضده زوجته السابقة أمبر هِيْرد.

وأضاف آخر “جوني الموسوي”، وعلق أحدهم “جوني منا، أهل البيت”.

من ناحية أخرى، شكك الكثيرون فِيْ صحة الصور، مشيرين إلَّى أنها تم تعديلها، حيث تم وضع صورة وجه النجمة على جسد رجل آخر، وكتب أحدهم “كنت أتمنى أن يكون الفوتوشوب أكثر. . ” من مو جوني نفسه “.

يشار إلَّى أن المحكَمْة حكَمْت لصالح ديب فِيْ دعاوى التشهِيْر التي رفعها ضد زوجته السابقة أمبر هِيْرد، وأجبرت الأخيرة على دفع 15 مليون دولار، منها 10 ملايين تعويض و 5 ملايين تعويض تأديبي. بينما فازت هِيْرد بدعوى واحدة فقط من أصل 3 دعاوى قضائية رفعتها ضد زوجها السابق وحصلت على مليوني دولار من أصل 100 مليون دولار طلبت.

عمل القاضي على تخفِيْض قيمة الجائزة التأديبية التي وافق عليها لديب بمقدار 5 ملايين دولار، وجعلها 350 ألف دولار فقط، ثم اقتطع من المبلغ المتبقي وهُو 10 ملايين دولار و 350 ألف دولار قيمة الجائزة. إنه مدين لـ Amber Heard، وهِيْ مليوني دولار، لذا فإن إجمالي التعويض الذي من المفترض أن يحصل عليه Depp من Amber هُو 8.35 مليون دولار.