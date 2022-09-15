شبيه محمد رمضان حديث السوشال ميديا بعد ظهُوره فِيْ “دوشة”

يقولون “اصنع أربعين شبهًا”، وهذا بالضبط ما حدث للفنان المصري محمد رمضان بعد ظهُور صورته والنسخة المصغرة منها، وقرر استخدامها فِيْ فِيْديو كليب أغنيته الجديدة “دوشا”. . “

طرح محمد رمضان أغنية “دوشة” على قناته على اليوتيوب، بعد تأجيل إطلاقها لمدة 3 أيام حدادا على وفاة الملكة إليزابيث، وحصدت الأغنية منذ نشرها أكثر من 320 ألف مشاهدة فِيْ أقل من 24 ساعة، وآلاف التعليقات.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإدراج الشبيهة الرمضانية علاء الأسطورة فِيْ الفِيْديو، حيث بدت وكأنها نسخة طبق الأصل من رمضان، حيث كانت تؤدي حركاتها وتعتمد على لباسها.

وطالب المعجبون رمضان بإيصال علاء فِيْ برنامج تليفزيوني ليقوم بدور شقيقه، حيث علق أحدهم “أنت تشبه جميد الله، أتمنى أن يسمح له محمد رمضان بالتمثيل معه فِيْ دور مثلا”، مثل. أخيه أو قريبه بشكل عام ”.

تواضع محمد رمضان

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتواضع رمضان ودعمه للمواهب الشابة. أو سلسلة.

من جهتها، أعربت علاء عَنّْ سعادتها بمشاركة رمضان، وعلقت قائلة “أنا سعيدة بتواجدي فِيْ كليب دوشة مع النجم محمد رمضان، أثق بالله التوفِيْق”.

وليست المرة الأولى التي يظهر فِيْها علاء الأسطورة مع محمد رمضان، حيث شارك فِيْ حفله الأخير الذي أقيم بالساحل الشمالي.

علاء اسطورة وتقليد محمد رمضان

لفتت آلاء الأسطورة الانتباه عبر حسابها على إنستجرام عبر نشر فِيْديوهات تقلد محمد رمضان بمشاهد مختلفة من أغانيه أو من أعماله الدرامية والسينمائية.

يتابع علاء أكثر من 116 ألف متابع على إنستجرام، ويتفاعل الجمهُور من خلالها مع العديد من الصور والفِيْديوهات التي تقربه من النجم، بالإضافة إلَّى عدة مقاطع فِيْديو له ينتحل شخصية رمضان.

وأوضحت علاء خلال إحدى المقابلات أنها تعتبر رمضان نموذجا يحتذى به ومثاليا، لذا فهِيْ تتابع فقط حسابه وحساب آخر على مواقع التواصل.