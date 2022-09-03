شتاء أوروبي مرعب.. إغلاق نورد ستريم بين مشاحنات غازبروم وسيمنز إنرجي

استمر إغلاق خط أنابيب نورد ستريم 1، الذي كان من المقرر أن يعود إلَّى العمل يوم السبت، مهددًا أوروبا بشتاء قاسٍ وسط خلافات بين جازبروم وسيمنز إنرجي.

أبقت روسيا أحد طرق إمداد الغاز الرئيسية إلَّى أوروبا مغلقا يوم السبت، مما أثار مخاوف من نقص الوقود فِيْ فصل الشتاء وسلط الضوء على الخلافات بين جازبروم الروسية وسيمنز إنرجي الألمانية بشأن أعمال إصلاح خط الأنابيب.

بينما تكافح أوروبا بالفعل لترويض أسعار الغاز المرتفعة، توقعت الحكومات الأوروبية أن يستأنف خط أنابيب نورد ستريم 1 التدفقات بعد صيانة وجيزة هذا الأسبوع، لكن روسيا ألغت إعادة التشغيل فجأة، مشيرة إلَّى تسرب النفط فِيْ التوربينات.

وتتهم أوروبا روسيا بتسليح إمدادات الطاقة فِيْما وصفته موسكو بـ “الحرب الاقتصادية” مع الغرب بسبب تداعيات حرب أوكرانيا. وتلقي موسكو باللوم على العقوبات الغربية والمسائل الفنية فِيْ تعطل الإمدادات.

أثار الإغلاق الأخير لـ Nord Stream، والذي تقول روسيا أنه سيستمر طالما كانت هناك حاجة إلَّى إصلاحات، مخاوف من نقص الغاز فِيْ فصل الشتاء الذي قد يساعد فِيْ دفع الاقتصادات الكبرى إلَّى الركود وتقنين الطاقة.

تزامن اكتشاف التسرب النفطي يوم الجمعة مع استمرار مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى فِيْ خططها لفرض سقف سعري على النفط الروسي، بهدف تقليص موارد الرئيس فلاديمير بوتين لخوض الحرب فِيْ أوكرانيا.

كَمْا دفع نقص الغاز السويد العضو فِيْ الاتحاد الأوروبي يوم السبت إلَّى الكشف عَنّْ حزمة دعم مالي لشركات الطاقة.

وقالت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون “إذا لم نتحرك، فهناك خطر جدي بحدوث اضطرابات فِيْ النظام المالي، والتي قد تؤدي فِيْ أسوأ الأحوال إلَّى أزمة مالية”.

وأضافت، بحسب وكالة رويترز للأنباء، أن “بوتين يريد إحداث انقسام، لكن رسالتنا واضحة لن ينجح الأمر”.

توقع ارتفاع أسعار الغاز

وقالت جازبروم إن شركة سيمنز للطاقة مستعدة لإجراء إصلاحات على خط الأنابيب لكن لا يوجد مكان متاح لتنفِيْذ العمل، وهُو اقتراح نفته شركة سيمنز للطاقة، قائلة إنه لم يُطلب منها القيام بهذه المهمة.

وقالت شركة سيمنز للطاقة أيضا إن العقوبات لا تمنع الصيانة.

قبل جولة الصيانة الأخيرة، كانت شركة غازبروم قد خفضت بالفعل التدفقات إلَّى 20٪ فقط من سعة خط الأنابيب.

وقالت جازبروم فِيْ بيان على قناتها على تيليجرام “سيمنز تشارك فِيْ أعمال الإصلاح وفقا للعقد الحالي، وتكتشف العيوب … وهِيْ جاهزة لإصلاح الانسكابات النفطية. لا يوجد مكان لإجراء الإصلاح فقط.”

وقالت شركة سيمنز إنرجي إنه لم يتم تكليفها بتنفِيْذ العمل لكنها كانت متاحة، مضيفة أن التسريب الذي أبلغت عَنّْه شركة غازبروم لن يؤثر فِيْ العادة على تشغيل التوربينات ويمكن إغلاقه فِيْ الموقع.

وقال متحدث باسم الشركة “بصرف النظر عَنّْ هذا، أشرنا بالفعل عدة مرات إلَّى أن هناك ما يكفِيْ من التوربينات الإضافِيْة المتاحة فِيْ محطة بورتوفايا لتشغيل نورد ستريم 1”.

كان من المقرر استئناف التدفقات عبر نورد ستريم 1 فِيْ وقت مبكر من صباح السبت، ولكن قبل ساعات من المَوعِد المقرر لبدء حقن الغاز، نشرت جازبروم صورة يوم الجمعة لما قالت إنه تسرب نفطي على قطعة من المعدات.

قالت شركة سيمنز إنرجي، التي تزود وتحتفظ بالمعدات فِيْ مصنع بورتوفايا فِيْ نورد ستريم 1، الجمعة، إن التسرب لا يشكل سببًا تقنيًا لوقف تدفق الغاز.

وقال توم مارزيك مانسر، رئيس تحليلات الغاز فِيْ ICIS، على تويتر “من المرجح أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي العالمية بقوة يوم الاثنين مع إعادة تكَيْفَ الأسواق مع أحدث التطورات من قبل شركة غازبروم”.

وأضاف أن “إغلاق NordStream1 سيقلل بشكل أكبر من التدفقات الإجمالية لخطوط الأنابيب الروسية وسيجعل موازنة العرض والطلب هذا الشتاء أكثر صعوبة”.

وردا على سؤال بشأن التوقف، قال المفوض الاقتصادي باولو جنتيلوني يوم السبت إن الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تلتزم روسيا بعقود الطاقة المتفق عليها، لكنه مستعد لمواجهة التحدي إذا فشلت موسكو فِيْ القيام بذلك.

وقالت هِيْئة تنظيم الشبكة الألمانية إن إمدادات الغاز فِيْ البلاد مضمونة حاليًا ولكن الوضع هش ولا يمكن استبعاد المزيد من التدهُور.

وقالت “العيوب التي يزعمها الجانب الروسي ليست سببا فنيا لوقف العمليات”.

ارتفعت أسعار الغاز بالجملة بأكثر من 400٪ منذ أغسطس 2022، مما ضغط على العائلات التي تعاني بالفعل من أزمة تكاليف المعيشة وأجبر بعض الصناعات المتعطشة للطاقة، مثل شركات الأسمدة والألمنيوم، على خفض الإنتاج.

وقالت المفوضية الأوروبية إن القطع الكامل لإمدادات الغاز الروسي إلَّى أوروبا، إذا اقترن بشتاء بارد، يمكن أن يخفض متوسط ​​الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلَّى 1.5 فِيْ المائة إذا لم تستعد الدول مسبقًا.