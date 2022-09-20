شتاء السخط.. الأمم المتحدة تحذر من أزمات عالمية متعددة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، الثلاثاء، زعماء العالم من مخاطر “السخط العالمي فِيْ الشتاء”.

ويرجع ذلك إلَّى الأزمات المتعددة التي تواجه البشرية، من الحرب فِيْ أوكرانيا إلَّى تداعيات الاحتباس الحراري.

وقال جوتيريس فِيْ افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة “أزمة القوة الشرائية تزداد سوءا، والثقة تتلاشى، وتتزايد التفاوتات وكوكبنا يحترق”، مستنكرا “اختلال التوازن الهائل” الذي يعيق معالجة المشاكل وإيجاد حلول فعالة لها. هم.

بدأت الدورة السابعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، والتي من المقرر أن تناقش عدة قضايا أبرزها الحرب فِيْ أوكرانيا وتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي.

واعتبر الأمين العام أن “هذه الأزمات تهدد مستقبل البشرية ومصير الكوكب”. وقال جوتيريس “دعونا لا نخدع أنفسنا. نحن فِيْ بحر هائج. السخط العالمي يلوح فِيْ الأفق فِيْ الشتاء”.

وعلى الرغم من هذه المخاطر، فإن المجتمع الدولي “مشلول”، بحسب جوتيريس، الذي أشار إلَّى مخاطر “الانقسامات الخطيرة بين الغرب والجنوب”.

وأشار إلَّى أن “الانقسامات الجيوسياسية تقوض عمل مجلس الأمن والقانون الدولي والثقة، لا سيما تلك التي تضعها المجتمعات فِيْ المؤسسات الديمقراطية”.

واضاف “لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال”.