شجون الهاجري تحتفل بعيد ميلاد والدتها.. وتوثق الأجواء

احتفلت الفنانة الكويتية شجون الهاجري بعيد ميلاد والدتها بكلمات مليئة بالحب، مؤكدة أن الحياة بدونها لا معَنّْى لها.

ونشرت الهاجري فِيْديو جمعت والدتها من أجواء الاحتفال، وفِيْ مقطع الفِيْديو ظهر قالب الاحتفال الموثق بعبارة “عيد ميلاد سعيد يا أمي”، والتي من أجلها الفنانة برفقة. قطعت والدتها الجبيرة، ثم قبلت يد أمها ورأسها.

وكتبت الفنانة الكويتية “عام جديد سعيد ياما. ربي يحمينا ويريحنا. لا نستطيع عمل شيء بدونك. أنتم جنتي بعيد عَنّْهم جميعاً. الله يحفظكَمْ أيها الأحباء”.

شجون الهاجري تلقت تهنئة من زملائها فِيْ المجتمع الفني ومنهم باسم مغنية ومحمود بو شهري وبشار الشطي، الذين علقوا “الله يحفظها يارب ويطيل عمرها ويعطيها الصحة والعافِيْة- يجري “.

وأبدى المتابعون تعليقاتهم، متمنين لأمها حياة مديدة تتمتع بصحة جيدة وشبه وجمال حفظها الله يا رب “.

يشار إلَّى أن شجون الهاجري كشفت عبر حسابها على “إنستجرام” منذ سنوات أنها لقيط ونشأت فِيْ المصح، ثم تبنتها عائلة كويتية واكتشفت الحَقيْقَة عَنّْدما بلغت الثالثة عشرة من عمرها.

على الصعيد الفني، تشارك الفنانة شجون الهاجري فِيْ مسلسل “غسيل” تأليف فهد العليوة، وإخراج أحمد عبد الواحد، وهُو مسلسل اجتماعي رومانسي، يعتمد على “الفلاش باك”، و يتكون من ثماني حلقات.

رغم أن آخر أعماله كانت مسلسل “بيبي” تأليف أحمد العوضي وإخراج محمد سمير، ودارت أحداثه حول شابة فِيْ مقتبل العمر تدعى “بيبي” تعيش فِيْ مدينة الكويت بينها. أهلها وأهلها وجيرانها الذين يحبونها كثيرا ويخافونها من أي أذى، لأنها تعاني من أزمة نفسية منذ صغرها، وتتصرف مثل الأطفال رغم صغر سنها.

بدأ شوغون التمثيل فِيْ أواخر التسعينيات من القرن الماضي فِيْ مسلسل “خطوة العكيل، الحب يتأخر والاختيار”، بينما كان أول ظهُور حقيقي له فِيْ عام 2002 فِيْ مسلسل “ثمن حياتي”.