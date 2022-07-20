شحن شدات ببجي الرويال باس 2022 والحصول على آلاف الشدات

أدوات PUBG Royal Pass المجانيةبدأ الموسم الجديد من PUBG وزادت محركات البحث إلى رويال باس الشحن المجاني والتي أصبحت متاحة خلال هذه الفترة ويمكن للجميع الحصول عليها من خلال التطبيق الجديد حيث يسهل عليهم تحميل بطاقات جوجل بلاي المجانية للعبة PUBG Mobile عن طريق تسجيل الدخول إلى التطبيق وأخذ عدد من الرموز أو غيرها. عملات معدنية من خلال تنفِيْذ بعض الخطوات المتاحة والمثبتة داخل التطبيق، لذلك فهِيْ من أجمل الألعاب التي تتطور دائمًا ويتم إجراء العديد من التغييرات من وقت لآخر فِيْ العالم لعبة ببجي موبايل.

أدوات PUBG Royal Pass المجانية

تتم عملية تحميل الموسم الجديد من PUBG من خلال تطبيق وهمي معروف باسم “GIFT PLAY”، هذا التطبيق متاح على متجر تطبيقات Google Play وتبلغ مساحته حوالي 51 ميجابايت ؛ هذا هُو السبب فِيْ أن أولئك الذين يريدون هذا التطبيق يجب أن يكون لديهم مساحة هاتف Android المحمول الخاص بهم أكثر من 6.01، التطبيق الجديد للتحميل هُو واحد من أفضل التطبيقات وأكثرها شعبية التي تم إصدارها فِيْ الشهر السابق.

الأمر الذي جعل الناس يبحثون عنه باستمرار، خاصة بعد أن تمكن الكثير منهم من ذلك الحاجيات الشحن PUBG الموسم الجديد 2022 مجاني لمن يريد عناصر واجهة مستخدم ببجي موبايل مجانية يمكنك متابعة عملية البحث، لكنك تحتاج إلى تنزيل تطبيق Gift Play أولاً والحصول على العملة المعدنية منه، وبعد ذلك عليك القيام بما يلي

انقر على القائمة الرئيسية للتطبيق واختراقها.

ثم انتقل إلى الجزء السفلي من التطبيق وابحث عن الصورة من لعبة PUBG، حيث تمت كتابة كَمْية الكينين اللازمة لأخذ 60 كثافة.

بعد ذلك، عد إلى القائمة الرئيسية مرة أخرى ثم انتقل إلى رموز البطاقة وانقر عليها.

ستظهر بعد ذلك PUBG MOBILE UC وسيحصل اللاعب على 660 جلودًا يمكن للاعب أخذها بعد الاحتفاظ بـ 15000 رمز مميز.

يحتوي هذا التطبيق على ميزة إضافِيْة وهِيْ القدرة على تحميل بطاقات Google Play عن طريق أخذ الرموز أو العملات الأخرى.

كيفِيْة الحصول على الرموز المميزة لإرسال أدوات ببجي المجانية

فتح القائمة الرئيسية والبحث عن المربع المكتوب عليه “اربح العملات المعدنية” للنقر عليه واتباع التعليمات أدناه

تحديد العروض التي تزودك بعملات ذهبية ورموز مميزة.

المهمة الأولى التي يجب أن تكتمل من أجل الحصول على 100000 قطعة نقدية.

الوظيفة الثانية، وهِيْ عجلة الحظ، والتي تقدم لك رقائق يمكن أن تكون شراء الحاجيات pubg دون دفع أي أموال.

كيفِيْة إرسال UC tutus إلى حسابك مجانًا

بعد حصولك على العملة اللازمة لتحميل الموسم القادم من لعبة PUBG، أو كنت قادرًا على توفِيْر الرموز اللازمة، يجب عليك زيارة المتجر داخل اللعبة وكتابة رقم المعرف الخاص بك، وخلال اليوم سيتم وضع الأوتاد . أضيفت مجانا إلى حسابك.