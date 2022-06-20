شحن شدات ببجي بسرعة صاروخية والحصول على شدات بطريقة شرعية

شحن سريع لأدوات PUBG الجميع يلجأ لشحن Peggy wedges ، ولكن في بعض الأحيان تحتاج إلى شحن Peggy wedges بسرعة ، لأي سبب من الأسباب ، وفي هذه الحالة ليس لديك متسع من الوقت للبحث عنها طريقة الشحن الشدات بطريقة بسيطة وسريعة ، لذلك سنوفر لك هذه الخطوات التي يمكنك من خلالها الحصول على مفاتيح الربط السريعة اللازمة للفوز والبقاء على قيد الحياة حتى نهاية اللعبة ، من خلال المعدات التي يمكنك شراؤها بهذه الأوتاد ، والتي يمنحك الفرصة لمواصلة اللعبة.
شحن أدوات PUBG بسرعة صاروخية
يحتاج جميع مستخدمي لعبة PUBG أدوات ببجي مجانيةولكي يتمكنوا من الاستفادة من جميع الميزات التي توفرها داخل اللعبة ، وهناك طريقة سهلة وسريعة يمكنك من خلالها الحصول على مفاتيح الربط والرقم الذي تحتاجه ، وهي الطريقة الأكثر أمانًا ، وهذه الطريقة هي كما يتبع:
- يجب عليك تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لشحن الحاجيات PUBG.
- الآن عليه تسجيل الدخول عن طريق إدخال البريد الإلكتروني وتسجيل كلمة المرور.
- ستضغط على الأيقونة المخصصة لشحن أشكال PUBG.
- ثم حدد عدد الشدات التي تحتاجها ، حيث تقوم بتحديد طريقة الدفع.
- يجب عليك إدخال رقم الهوية.
- انقر فوق أيقونة الشحن.
- بعد ذلك ، ستحصل على أسافين مباشرة على حسابك المسجل في لعبة PUBG ، وهذا ما يجعلها الطريقة الأكثر أمانًا من بين الطرق الأخرى.
أحدث طريقة لشحن أدوات PUBG Mobile
تعلمنا طريقة شحن Shaddad Buggy من الموقع الرسمي للعبة Buggy ، وسنقدم طريقة أخرى آمنة وهي أحدث طريقة لشحن أدوات pubg كالآتي:
- قم بتسجيل الدخول مباشرة إلى موقع ميداس باي لشحن البسط ببجي هو موقع متخصص في شحن أسافين عربات التي تجرها الدواب ، ثم الضغط على كلمة “تسجيل الدخول”.
- ثم قم بتسجيل الدخول ، وبعد ذلك ستفتح الصفحة لعملية شحن أسافين Peggy ، مع تسجيل عبارة “Charging Peggy wedges” عليها.
- بعد ذلك ، سيظهر حقل فارغ. يمكنك تسجيل عدد الأوتاد التي تريد الحصول عليها ، وهي الأوتاد المراد شحنها.
- أدخل رقم البطاقة ، وهو رقم هوية البطاقة.
- عند الانتهاء من تسجيل رقم الهوية ، سيُعرض على اللاعب عدد من الخيارات حول كيفية الدفع مقابل الأوتاد المشحونة.
- ستحصل على الأوتاد عن طريق الحصول على رمز عند إدخاله في اللعبة ، ستتم إضافة الأوتاد إلى رصيدك تلقائيًا.
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