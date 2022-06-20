شحن شدات ببجي بسرعة صاروخية والحصول على شدات بطريقة شرعية

شحن سريع لأدوات PUBG الجميع يلجأ لشحن Peggy wedges ، ولكن في بعض الأحيان تحتاج إلى شحن Peggy wedges بسرعة ، لأي سبب من الأسباب ، وفي هذه الحالة ليس لديك متسع من الوقت للبحث عنها طريقة الشحن الشدات بطريقة بسيطة وسريعة ، لذلك سنوفر لك هذه الخطوات التي يمكنك من خلالها الحصول على مفاتيح الربط السريعة اللازمة للفوز والبقاء على قيد الحياة حتى نهاية اللعبة ، من خلال المعدات التي يمكنك شراؤها بهذه الأوتاد ، والتي يمنحك الفرصة لمواصلة اللعبة.

شحن أدوات PUBG بسرعة صاروخية



يحتاج جميع مستخدمي لعبة PUBG أدوات ببجي مجانيةولكي يتمكنوا من الاستفادة من جميع الميزات التي توفرها داخل اللعبة ، وهناك طريقة سهلة وسريعة يمكنك من خلالها الحصول على مفاتيح الربط والرقم الذي تحتاجه ، وهي الطريقة الأكثر أمانًا ، وهذه الطريقة هي كما يتبع:

يجب عليك تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لشحن الحاجيات PUBG .

. الآن عليه تسجيل الدخول عن طريق إدخال البريد الإلكتروني وتسجيل كلمة المرور.

ستضغط على الأيقونة المخصصة لشحن أشكال PUBG.

ثم حدد عدد الشدات التي تحتاجها ، حيث تقوم بتحديد طريقة الدفع.

يجب عليك إدخال رقم الهوية.

انقر فوق أيقونة الشحن.

بعد ذلك ، ستحصل على أسافين مباشرة على حسابك المسجل في لعبة PUBG ، وهذا ما يجعلها الطريقة الأكثر أمانًا من بين الطرق الأخرى.

أحدث طريقة لشحن أدوات PUBG Mobile



تعلمنا طريقة شحن Shaddad Buggy من الموقع الرسمي للعبة Buggy ، وسنقدم طريقة أخرى آمنة وهي أحدث طريقة لشحن أدوات pubg كالآتي: