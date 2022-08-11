شخصيات رواية بساتين عربستان بالتفصيل ، قد سعى العديد من الأفراد ممن أعجبوا بقصة رواية بساتين عربستان ، للكاتب اسامة المسلم ،حول البحث على أسماء شخصيات رواية بساتين عربستان مما يتعلق بتلكة الرواية ، وتعد الرواية قد حققت نجاحًا كبيرًا منذ نشر جزئها الأول قبل سبع سنوات للكاتب السعودي الهاوي أسامة المسلم والذي أصبح من الاشخاص المهمًين في عالم الكتابة في وقت متأخر من حياته ، لكنه استطاع أن يبتكر ويجعل روايته من أشهر الروايات في الوطن العربي ، تابعوا معنا .

رواية حدائق عربستان

رواية بساتين عربستان، هي سلسلة روائية نُشرت عام 2015، وتعتبر من الروايات الأكثر مبيعًا في الخليج العربي، والرواية الأكثر مبيعًا في معارض الكتب هي إحدى الروايات ذات الطبيعة الخيالية.

بساتين عربستان (2015 م).

دوري الشياطين (2016 م).

رياح حجر (2016 م).

عرجاء (2022).

هجين ساحرة (2022 م).

عرين الأسد (2022 م).

قصة رواية بساتين عربستان

وتناولت القصة ثناياها، وتطرق إلى عدد من الأحداث التاريخية مثل (ختم سليمان، فرعون، موسى .. إلخ)، أي أنها غنية بالأحداث ومليئة بالمعلومات. غارقة في الدماء والظلم والفساد حتى أذنيها، وتتركز القصة على مقتل ساحر ذكر من زميله أمام ابنته، فتكبر هذه الفتاة وتريد أن تصبح ساحرة لتنتقم. إن بربرية الرجل تجاه المرأة، وبالتالي فهي غير مناسبة لفئات الأعمار الصغيرة.

شخصيات رواية بساتين عربستان

القصة لها تحولات زمنية في الرواية. حيث يعود جزئياً إلى الماضي وينتقل إلى المستقبل بسلاسة، حيث تمكن الكاتب من تكييف المفاهيم العربية – مثل الشيطان الأزرق، والجن العاشق، والشياطين العليا والسفلى – لبناء عالم جديد ومختلف. منهم، وبنى الكاتب لهذه الكيانات المرعبة قصصًا خاصة بهم، ولم يكتف بهم كشخصيات غامضة، كما أن الشخصيات التي يدور العمل حولها هي

الشخصيات الرئيسية في رواية بساتين عربستان

القصة بطلة أنثى، والشخصيتان الرئيسيتان اثنان، نشرح ملامح شخصياتهن كالتالي

ابنة دجاع والصبان أول ظهور لها في بداية القصة وهي طفلة تعيش مع والدها في الصحراء العربية. بعد وفاة والدها، كبرت لتصبح ساحرة تحاول جمع ساحرات أقوياء لتشكيل عشيرة قوية تواجه الرجال السحرة في شبه الجزيرة العربية الذين يحتكرون مجال السحر ويقللون من قيمة المرأة.

أفصار بنت عاشور في أول ظهور لها في الرواية كانت قادمة مع والدها من بلاد فارس لزيارة الصبان. حتى يتعلم والدها منه بعض التعويذات، يقتل صبيان آشور، ويتمرد أفسار، ويعرف فيما بعد أن كلا الرجلين ساحرة، ويقرر أن أفصار ستتبع طريق والدها وتصبح ساحرة.

شخصيات رواية ثانوية بساتين عربستان

تدور القصة حول الطريقة التي يختار بها الضجاع وأصفار باقي السحرة الذين سينضمون إلى عصابتهم، وهناك قصص لهؤلاء الشخصيات والجن المصاحبين لهم، ونذكر نبذة مختصرة عن هذه الشخصيات على النحو التالي

الساحرة أحلام دوجا تأتي بها لتنضم إليها وتغير اسمها إلى راتيكا.

ربوح الساحرة إحدى ساحرات دجاع، خادمة، لديها القدرة على العزف على الفلوت، وعندما تفعل، تتحكم في الآخرين.

الساحرة نخدود بنت الراعي شخصية مرعبة، ومن فريق الدجاع.

ساحرة الندنة من فريق الدجاع.

الساحرة نازانين ابنة الجدة التي ربّت أفسارة.

الساحرة أنمار يتيم عربي جميل.

الساحرة ارتيماس لديها خصلة شعر بيضاء كبيرة، ولها هيبة كبيرة.

الساحرة ماهناز ساحرة ذات قوة خارقة وهي أنها محصنة ضد التعويذات.

ساحرة جرير لديها مهنة في الرقص.

من هو مؤلف رواية بساتين عربستان

المؤلف هو الكاتب السعودي “أسامة المسلم” من مواليد 1977 خريج جامعة الملك فيصل تخصص الأدب الإنجليزي. وبصورة مدوية، أعقب ذلك سلسلة من الروايات التي نالت استحسانًا كبيرًا، إلا أن بعض الروايات ممنوع تداولها. بسبب رؤيتها وعنفها قد لا يناسب الجميع.

وفي الختام تعرفنا على شخصيات رواية بساتين عربستان بالتفصيل ، حيث يغوص المؤلف في بحر الروح الذي يتحول من تطهير الملائكة إلى أن يصير من قاع الوضيع بالسحر والشعوذة، ويترك الروح لنار البغضاء، فينقذ الإنسان ما الشياطين .