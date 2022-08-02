شخصية غامضة تظهر فجأة في قضية الشقيقتين السعوديتين 

جمعت صحيفة ديلي ميل، في نسختها الأسترالية، تقريرًا للشرطة حول تطور قضية الشقيقتين السعوديتين، الأمر الذي يقلق الرأي العام في كل من السعودية وأستراليا.

وقال التقرير الإخباري إن ما يميز هذه القضية هو تفاصيلها الغامضة، لكن الغموض لم يقتصر فقط على كيفية وسبب الوفاة، بل كشفت الشرطة أيضًا عن شخص غامض ظهر في التحقيقات.

تفاصيل ظهور الرجل الغامض في القضية

وتابع قالت الشرطة إن التحقيقات الجارية كشفت عن قيام الشقيقتين السعوديتين بتقديم بلاغ لشركة الأمن المالكة للعقار عن رجل مشبوه كان يتربص خارج منزلهما قبل أشهر فقط من العثور عليهما ميتين في غرفهما.

أخبر موظف بشركة أمنية الفتاتين أنهما اتصلتا بسبب مخاوف أمنية في وقت سابق من هذا العام.

قال الموظف إنه تمت ة لقطات من كاميرات المراقبة المحيطة، لكن كان من الصعب تحديد ما إذا كان الرجل لديه نية خبيثة أم لا، وبالتالي لم يهتم أحد بمتابعة الشكوى.

برر الموظف موقف شركته بقوله المكان الذي كانت الفتيات تشير إليه كان بالقرب من برجر مشترك حيث كان سائقو أوبر إيتس يأتون دائمًا، لذلك كان من الممكن أن يكون أي شخص.

وتابع “لم نتمكن من تحديد سبب وجوده هناك، لكن لا يبدو أنه يرتكب أي خطأ، لذلك لم تكن هناك حاجة إلى مزيد من متابعته، خاصة وأن الفتاتين لم تقلا ما إذا كانتا تعرفان من كان الرجل وسعداء بإصراره على وجود شيء مريب “. حول.

تم تجاهل التقارير السابقة عن غزو المنزل

وكشف تقرير الصحيفة أيضًا أنه في أواخر عام 2022، أخبرت النساء مدير المبنى أيضًا أن شخصًا ما كان يعبث بطعامهن وأشياء داخل المنزل، لكن كاميرات المراقبة لم تجد أي دليل يدعم مخاوفهن وتم تجاهل الشكوى للمرة الثانية. .

وتحقق الشرطة حاليًا في تلك التقارير، إما بشأن الشخص المشبوه الذي كان يضايقهم أو بشأن مخاوفهم من دخول شخص غريب إلى المنزل والتلاعب بطعامهم وممتلكاتهم الشخصية.

تأخير غير مبرر في نتائج علم السموم

وسلطت الصحيفة الضوء على أمر لافت آخر، وهو أن الشرطة لم تستطع تفسير التأخير في إصدار تقارير السموم، والتي تستغرق عادة من أربعة إلى ستة أسابيع، على الرغم من إصرارها سابقًا على أن النتائج ستأتي بسرعة. شرعي.

ولم تستبعد الشرطة بعد إمكانية القتل أو الانتحار.