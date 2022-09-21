ما هي شخصية ماجد في مسلسل اختطاف، يعد مسلسل اختطاف من اهم وافضل المسلسلات والاعمال الفنية السينمائية البارزة والتي اكتسب شهرة ونجاح واسع حول العالم كما وحقق مسلسل اختطاف نسبة مشاهدات مرتفعة للغاية في وقت قصير وتم تصوير هذا المسلسل الدرامي السينمائي مسلسل اختطاف بالمملكة العربية السعودية وعرض اول حلقاته في الثالث عشر من شهر آب لعام 2022م وحلقاته 13 حلقة فقط

شخصية ماجد بمسلسل اختطاف

يعتبر العمل السينمائي اختطاف أحد المسلسلات التي تم تصويرها في المملكة العربية السعودية وعرضت لأول مرة في 13 أغسطس 2022 م. عدد حلقات المسلسل ثلاث عشرة حلقة، ومدة الحلقة الواحدة 45 دقيقة. يجسد الصراع الدرامي المليء بالإثارة والتشويق حول قصة الفتاة المقتولة. تم اختطافها لمدة عشرين عامًا على يد شخص اسمه ماجد، ويدور الصراع داخل المسلسل من أجل البحث عن الفتاة الضائعة التي تبحث عنها عبثًا.

مسلسل اختطاف ويكيبيديا

شخصية ماجد في مسلسل الاختطاف السعودي هو الشاب الذي خطف الفتاة المسماة لينا، وسجنها في مزرعة العائلة قرابة عشرين عاما. خلال هذه الفترة ماجد مضطرب نفسيًا يريد تحويلها إلى شخص خائف وخاضع، لكن أخت التوأم المعروفة بخلود تكتشف مكان وجود أختها بعد أن واجهت أزمة نفسية واضطرابًا، ويتم الوصول إلى لينا، وأحداث المسلسل تبدأ بالإثارة والتشويق.

سيرة خالد صقر الذاتية

الفنان والممثل خالد صقر هو الذي جسد شخصية ماجد في أحداث وقصة مسلسل الخطف السعودي. ولد في المملكة العربية السعودية وتحديداً مدينة الرياض في 3 أكتوبر 1990 م. يبلغ من العمر 31 عامًا، مقيم في المملكة العربية السعودية، متزوج من الممثلة والفنانة إلهام علي خالد، بدأ مشواره الفني بالعديد من الأفلام القصيرة عام 2011 م. ثم شارك في عدد من المسلسلات والأفلام التي نالت شهرة منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا.

أعمال الفنان خالد صقر

شارك الفنان السعودي خالد صقر في العديد من الأفلام والمسلسلات منذ بداية مشواره الفني عام 2011 م وحتى يومنا هذا، وفيما يلي استعراض لأبرز تلك الأعمال

افلام خالد صقر

وفيما يلي أبرز الأفلام التي قدمها خالد صقر العتيبي منذ عام 2011 وحتى الآن

فيلم عطوة. فيلم Zero Distance. فيلم ولد ملكا. كأس ماري. فيلم 300 كيلو متر.

مسلسلات خالد صقر

وفيما يلي أبرز المسلسلات التي قدمها الفنان خالد صقر العتيبي منذ 2011 وحتى الآن

سلسلة الاختطاف. سلسلة ضحايا الحلال. السلسلة عند اكتمال القمر الجزء الثاني. مسلسل الزهرية. صورة شخصية 2. بدون مرشح.

ماجد صقر ويكيبيديا

فيما يلي نستعرض أبرز المعلومات الشخصية عن الفنان والممثل السعودي خالد صقر الذي جسد دور ماجد في مسلسل الخطف

الاسم الكامل خالد صقر العتيبي. الاسم بالانجليزي خالد صقر العتيبي. تاريخ الميلاد 3 أكتوبر 1990 م. مكان الميلاد المملكة العربية السعودية. مكان الاقامة الرياض، المملكة العربية السعودية. العمر 31 سنة. الدين والمعتقد الإسلام. الجنسية سعودي الجنسية. الحالة الاجتماعية متزوج. اسم الزوجة الفنانة إلهام علي. سنة الزواج 2022 م. المهنة والنشاط ممثل ومقدم. سنوات العمل منذ 2011 حتى الآن.

مسلسل اختطاف من المسلسلات السعودية التي حققت نسبة عالية من التفاعلات والمشاهدات بالعالم العربي والممثل خالد صقر هو الذي جسد شخصية ماجد بمسلسل اختطاف وهو مسلسل درامي ومشوقة ومثير للجدل والفنان خالد صقر من الشخصيات اللامعة والمشعورة بالسعودية ويبلغ من العمر حوالي 31 سنة ومتزوج الفنانة إلهام علي خالد وكان بداية مشوراه الفني سنة 2011 الى الآن.