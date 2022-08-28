شخص مجهُول ربح 1.34 مليار دولار.. ولم يطالب بالجائزة!

لقد مر ما يقرب من شهر منذ أن تم سحب أرقام الفوز فِيْ اليانصيب البالغة 1.34 مليار دولار، لكن الشخص المحظوظ الذي فاز لم يتقدم بعد للمطالبة بجائزته.

فِيْ حين أنه قد يبدو غريباً، لا سيما فِيْ حالة جائزة بهذا الحجم، يقول مسؤولو اليانصيب إنه ليس من المستغرب أن يكون هناك بعض الوقت بين رسم الأرقام ووقت ظهُور الفائز.

وقالت ميغان باورز، مديرة الاتصالات فِيْ مؤسسة ميغان باورز “للحصول على جائزة بهذا الحجم، ليس من غير المعتاد أن يستغرق الفائز وقتًا أطول قليلاً للمطالبة بالجائزة، حيث قد يرغب فِيْ طلب المشورة المهنية والقانونية والمالية قبل المطالبة”. شركة إلينوي اليانصيب. أخبار إن بي سي، استعرضها Al Arabiya.net.

مكاسب إلينوي ميغا مليونونز “يجب المطالبة بها فِيْ غضون عام واحد بعد تاريخ الانسحاب”، لذلك لا داعي للاستعجال.

ولكن إذا لم يتقدم الفائز بطلب بحلول نهاية شهر يوليو، فسيتم إعادة الأموال إلَّى يانصيب الولاية المشاركة حيث تم شراء التذاكر فِيْ الأصل.

تم تصنيف مكاسب الجائزة الكبرى الفردية البالغة 1.34 مليار دولار فِيْ يوليو على أنها ثاني أكبر جائزة كبرى فِيْ تاريخ Mega Millions، بعد الفوز بالجائزة الكبرى البالغة 1.54 مليار دولار فِيْ أكتوبر 2022. تم تقسيم أكبر جائزة كبرى إجمالية، 1.59 مليار دولار فِيْ يناير 2016، بين ثلاث تذاكر.