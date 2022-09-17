شذى سبت بالعَنّْاية المركزة بعد حريق فِيْ منزل أسرتها

نقلت الفنانة البحرينية شذى سبت، خلال الساعات الماضية، إلَّى العَنّْاية المركزة فِيْ أحد مستشفِيْات مستشفى الملك حمد الجامعي بالبحرين، بعد إصابتها بالاختناق، إثر حريق شب بمنزل أسرتها فِيْ ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

وفِيْ التفاصيل قالت شيماء سبت “اندلع الحريق الساعة الثالثة فجرا أمس الجمعة عَنّْدما استيقظنا على صوت صراخ أختي شذى ورائحة الدخان التي تملأ المنزل، فركضت إلَّى غرفة أختي ورأيت الكبيرة. نار.”

وأضاف “اختنقت قليلاً من الدخان، لكن أختي استنشقت الكثير من الدخان، لذا فهِيْ الآن فِيْ العَنّْاية المركزة، والحمد لله تعيش والدتي فِيْ الطابق الأرضي ولم تتضرر إطلاقاً بعكسي. . وأختي لأننا نعيش فِيْ الطابق العلوي الذي دمرته النيران “.

وتابعت شيماء “اتصلنا بقسم الطوارئ مباشرة وسارعوا بالحضور، حيث وصلت الإسعاف والدفاع المدني خلال دقائق، وتم نقل أختي إلَّى مستشفى الملك حمد الذي قدم لنا الرعاية الطبية الكاملة”.

وعَنّْ حالة شذى فِيْ الوقت الحالي، قالت شيماء لصحيفة “الأيام” البحرينية “إنه حتى الآن فِيْ العَنّْاية المركزة وتحت المراقبة بسبب تراكَمْ الدخان الأسود فِيْ مجرى الهُواء. آمل أن يصلي لها الجميع “. لها وأنها ستخرج سالمة وبصحة جيدة “.

شذى سبت تقلق معجبيها بصورة العَنّْاية المركزة …

وكانت شيماء قد نشرت فِيْ وقت سابق صورة عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، صورة لشقيقتها شذى وهِيْ مستلقية على سرير الإنعاش فِيْ غرفة العَنّْاية المركزة ومثبتة على معدات طبية، الأمر الذي أثار قلق جمهُورها.

وطلب سطحة من جمهُوره الدعاء لأخته وجميع المرضى بالشفاء، وعلق على الصورة قائلا “اللهم اشف مرضانا ومرضانا المسلمين بالشفاء الذي لا يترك المرض اللهم انكَمْ تعافون. الصبور على الصحة، واستجابة دعاء البؤساء، وشفاء جميع المرضى “.

وعَنّْ سبب دخول أختها وحدة العَنّْاية المركزة قالت “الله قدر ما شاء وقامت أختي شذى بذلك فِيْ العَنّْاية المركزة. اختنقت بسبب حريق اندلع فِيْ منزلنا فِيْ وقت مبكر من اليوم. شكرا لله على أي حال “.

وتفاعل عدد كبير من متابعيه وأصدقائه فِيْ الوسط الفني مع المنشور الذي أعلن فِيْه إدخال أخته فِيْ العَنّْاية المركزة، متمنين له الشفاء العاجل.