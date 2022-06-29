شذى غريب كنت عايزة أكسّر التلفزيون من تصريحات حسن شاكوش المستفزة

انتقدت الفنانة شذى غريب تصريحات فنان المهرجان حسن شاكوش، بعد أن اتهم الفنان محمد حماقي بسرقة لحن أغنية “محتاج مستقببة” من أغنية تركية.

تفاجأت شذى غريب بالطريقة التي تبناها شاكوش للهجوم على الفنان محمد حماقي فِيْ تصريحات تلفزيونية، خاصة وأن مَوعِد طرح الأغنية التركية التي ألحان مدين جاء بعد نحو عامين من إطلاق فِيْلم “حاجة خفِيْة”. “.

وأضافت شذى، فِيْ تعليق على صفحتها على فِيْسبوك، أن أغنية حماقي حققت نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوزت 16 مليون مستمع منذ إصدارها عام 2012.

وخاطب الفنان المصري حسن شاكوش قائلاً “عَنّْدما ضربت أغنية وسرقت لحنها حسنًا، كنت جاهلاً بشيء ما. تعرف على تاريخ هذه اللحن، ومن أخذها من ومن”.

وسألت إن كان شاكوش يحاول أن يقارن نفسه بجماهِيْر حماقي وعلقت “ماذا تقصد أغنية حماقي يجلب له 16 مليونا لكن حماقي يجمدك ويقويك”.

ووصفت شذى غريب ظهُور حسن شاكوش الأخير بأنه كوميديا ​​سوداء غير طبيعية، مشيرة إلَّى أنها شعرت برغبة غامرة فِيْ الضحك بعد سماع تصريحاته، مشيرة إلَّى أنه استخدم أسلوبًا استفزازيًا للدفاع عَنّْ نفسه باتهام حماقي بسرقة لحن أغنية تركية. وعلق قائلا “أراد كسر التلفاز بسبب مقدار الاستفزاز الذي شاهده”.

وأكدت شذى غريب أن ما وصفه بـ “ذوق حسن شاكوش” لا يبرر هجومه على حماقي ولا يسمح له بتصور نفسه على أنه الأفضل وكأنه مترجم لقصيدة الأطلال.

وأعرب عَنّْ عدم رضاه عَنّْ حَقيْقَة أن لقب الفنان أصبح الآن لكل من الورك والدب، ومقياس النجاح وتقدير الموهبة مرتبط بنسبة المشاهدات، وهذا الأمر بعيد كل البعد عَنّْ المهنية والفنية.

وفِيْ السياق ذاته، حاول حسن شاكوش الدفاع عَنّْ نفسه بعد تصريحاته الأخيرة، معتبرا أن ظهُوره مع عمرو أديب كان للحديث عَنّْ أغنية “بنت الجيران”، بعد أن قال الأخير إن اللحن للفنان محمد حماقي، و علق، “الأغنية لي، وأنا لست كذلك. له علاقة بحتة بأغنية حماقي، لذلك كنت أتحدث فِيْ السياق الذي كان يفكر فِيْه فِيْ فتاة الجار إذا كنا نحن من سرقها كان يعتقد أننا أخذنا فتاة الجار الأغنية لي.