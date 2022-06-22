شراء ذهب من مصرف الراجحي تعرف على طريقة وشروط شراء الذهب من الراجحي

شراء الذهب من مصرف الراجحي تعرف على طريقة وشروط شراء الذهب من الراجحي. حيث أن هناك العديد من المزايا التي يقدمها مصرف الراجحي لعملائه. بالإضافة إلى سعي مصرف الراجحي المستمر لتقديم العديد من الخدمات المتميزة لكسب رضا العملاء ، فإنه يوفر لهم العديد من أشكال التمويل والقروض بعروض خاصة. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم مصرف الراجحي خدمة جديدة للعملاء وهي القدرة على شراء الذهب إلكترونيًا من خلال البنك ، حيث يوفر العديد من الطرق المختلفة للاستثمار والتي سنتحدث عنها اليوم من خلال هذا المقال. كما يمكنك التعرف على كيفية تحويل نقاط الراجحي إلى هدايا وكيفية ربح نقاط الراجحي وكيفية الاستفسار عنها.

شراء الذهب من مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي خدمة إلكترونية فريدة لعملائه من خلال السماح بتداول الذهب والاستفادة من المسار الاستثماري المتميز. كما أنه يوفر لسوق الذهب سيولة كبيرة وفرصًا ممتازة للربح أيضًا. يمكن للعملاء شراء الذهب والسبائك من خلال وكلاء لشركات تابعة لمصرف الراجحي تسمح بتداول الذهب. كما تتمتع هذه الخدمة بالعديد من المزايا المختلفة التي تفيد العميل ، ويمكن عرضها على النحو التالي:

من أفضل المزايا تقديم أفضل أنواع الذهب

تزيد فترة الاستثمار من الشهر الأول إلى ثلاث سنوات

يتم توثيق الذهب قبل الاستثمار فيه

لا يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السبائك الذهبية

يتم الاحتفاظ بالذهب في خزنة

أهم الشروط المطلوبة للحصول على الخدمة

لكي يستمتع الفرد بعملية شراء سبائك الذهب ، هناك بعض الشروط التي يجب توافرها. يمكننا عرض هذه الشروط على النحو التالي:

يجب أن يكون للعميل حساب شخصي داخل الراجحي ، وإذا لم يكن لديه حساب يمكنه إنشاء حساب إلكترونيًا أيضًا.

يجب ألا يقل عمر العميل عن 18 عامًا ، ويجب ألا يزيد عمره عن 60 عامًا

أن لا يقل وزن الذهب عن 10 جرام.

مطلوب أيضًا أن تتم عملية الشراء وفقًا للمعايير المحددة. يمكنك أيضًا التعرف على عضوية التميز في مصرف الراجحي ، وميزات العضوية وشروطها ، ورسوم السحب خارج المملكة العربية السعودية.

كيفية شراء سبائك الذهب

كما يقدم مصرف الراجحي لعملائه العديد من التسهيلات ، من أهمها القدرة على البحث عن سبائك الذهب عبر موقع البنك الإلكتروني. يمكننا عرض الخطوات المطلوبة للشراء على النحو التالي:

أولا ، يجب أن تذهب إلى الموقع مصرف الراجحي

ثم انقر فوق خيار تجارة الذهب

ثم انقر فوق تطبيق الآن

ثم عليك إدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة والإجابة على جميع الأسئلة.

بعد ذلك ، يجب عليك كتابة رمز التحقق وأخيراً الضغط على خيار “إرسال”.

شراء الذهب من مصرف الراجحي وما هي خدمة الخزائن؟

خدمة الخزائن هي خدمة يُسمح للعملاء بالتخزين فيها. كما تساعد هذه الخدمة العميل في الحفاظ على كل ما لديه من مكلف ويخشى ضياعه. حيث يوضع ما يريد الاحتفاظ به في صندوق ثم يوضع داخل الخزائن بفروع مصرف الراجحي. من الممكن أيضًا الاحتفاظ بالسبائك الذهبية داخل صناديق الأمانات حيث يتم حفظها وحمايتها.