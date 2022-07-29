شراء شدات ببجي عن طريق الأيدي PUBG UC

شراء أسافِيْن ببجي باليديمكن إرسال الأوتاد اللازمة لإكَمْال اللعبة ودخول الموسم الجديد على الفور من خلال عدد توزيعات الورق التي يحصل عليها اللاعب أدوات pubg بعد القيام ببعض الخطوات المطلوبة بدخول الموقع الرسمي للشحن. أصبحت لعبة PUBG Mobile عادة من عادات الشخص اليومية، فهُو يأكل ويشرب ويعمل، بالإضافة إلى لعب لعبة PUBG التي لا يمكنه الاستغناء عنها أو يمر يوم دون استخدامها، وهذا كل شيء. من أجل المتعة والحماس التي تغرسها فِيْ الناس.

شراء أسافِيْن ببجي باليد

يمكن لعشاق PUBG شراء الحاجيات pubg باليد مثل هذا

الدخول إلى الموقع الرسمي لتحميل أدوات PUBG، والمعروف باسم موقع Midasbay.

ابحث عن مظاهر PUBG التي يتم تحميلها باليد وتنشيطها.

حدد حزمة تكتيكات PUBG.

ثم اكتب رقم اليدين واملأ جميع البيانات اللازمة.

تحديد الدولة التي يقيم بها المستخدم وكيفِيْة دفع الرسوم.

بعد ذلك، انتقل إلى صفحة الدفع وقم بتسجيل جميع تفاصيل البنك.

قم بتأكيد الدفع وانتقل إلى اللعبة للتأكد من إرسال المفاتيح الجديدة.

تحميل باليد أسافِيْن ببجي

هذه طريقة سريعة وسهلة أدوات ببجي مجانية على يدي midasbuy بعد القيام بما يلي