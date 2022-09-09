شراحيلي يوجه رسالة لجماهِيْر الاتحاد.. “بعد إصابته أمام الرائد”

وجه أحمد الشراحيلي مدافع فريق الاتحاد لكرة القدم رسالة إلَّى جمهُور العميد، بعد إصابته فِيْ مباراة الرائد.

وأصيب شراحيلي، أثناء مشاركته فِيْ مباراة الرائد والاتحاد، التي انتهت بفوز الاتحاد بهدف حر، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للسعودية. دوري روشان “موسم 2022-2023”.

شاهد تفاصيل مباراة الرائد والاتحاد فِيْ دوري روشان السعودي

وكشف الاتحاد فِيْ بيان رسمي، أن اللاعب أحمد شراحيلي خضع لفحوصات طبية بمستشفى الدكتور سليمان فقيه الراعي الطبي للنادي. للتأكد من سلامته بعد خروجه من الملعب مصابًا فِيْ الجزء الأول من المباراة.

ونشر نادي الاتحاد مقطع فِيْديو للمدافع أحمد شراحيلي، عبر موقع “سناب شات”، يوجه رسالة إلَّى جمهُور العميد قائلا “أؤكد لكَمْ إصابتي، الأمر بسيط وسأخضع للأشعة السينية. وإن شاء الله يكون بسيطا.

ورفع الاتحاد رصيده إلَّى 7 نقاط، ليصعد إلَّى المركز الثالث فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، فِيْما تجمد رصيد الرائد بثلاث نقاط، ليحتل المركز العاشر.

# اللعب الجماعي فوز التعادل يخسر فرق اهداف النقاط

1 شاب 3 3 0 0 أحد عشر 9 اثنين الهلال 3 3 0 0 5 9 3 الاتحاد 3 اثنين 1 0 4 7 10 رائد 3 1 0 اثنين -1 3

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