شراكة استراتيجية بين الإمارات وفرنسا فِيْ مجال الطاقة

شراكة جديدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا من خلال اتفاقية استراتيجية للتعاون فِيْ قطاع الطاقة.

وقالت الحكومة الفرنسية فِيْ بيان إن الاتفاقية تهدف إلَّى تحديد مشاريع استثمارية مشتركة فِيْ فرنسا أو الإمارات أو أي مكان آخر فِيْ قطاعات الهِيْدروجين والطاقة المتجددة والطاقة النووية.

وتأتي هذه الاتفاقية فِيْ إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلَّى فرنسا.

وأضافت الحكومة الفرنسية فِيْ البيان أن “هذا الاتفاق يمهد الطريق لإطار عمل مستقر طويل الأمد للتعاون ويفتح الطريق أمام عقود صناعية جديدة”.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن هذه الاتفاقية تظهر علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والرغبة فِيْ تعزيز التعاون فِيْ مجال الطاقة.

من جهتها، قالت وزارة الاقتصاد الفرنسية، إن هذه الاتفاقية تمهد الطريق لعقود صناعية جديدة وتحديد مشاريع استثمارية مشتركة مستقبلية.

كَمْا أشارت إلَّى أن الاتفاقية تنص على إمكانية إنشاء صندوق ثنائي لتمويل المشاريع الخضراء.

أعلن برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، أن الاتفاقية مع الإمارات العربية المتحدة لها أهمية استراتيجية مزدوجة لأنها تتيح لنا مواجهة التحديات العاجلة لأمن الطاقة على المدى القصير أثناء التحضير. من أجل مستقبل خالٍ من الكربون.

وأكدت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية، أغنيس بانييه روناتشر، أن هذه الاتفاقية تؤكد على تعميق التعاون فِيْ مجال الطاقة بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة. وهِيْ خطوة مهمة فِيْ تأمين إمداداتنا، وإنشاء شراكات صناعية والعمل معًا من أجل نموذج طاقة خالٍ من الكربون.

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة، ورئيس الجمهُورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، اليوم، علاقات الصداقة التاريخية المتينة، والفرص الواعدة لتطوير التعاون وتوسيع آفاقه فِيْ مختلف المجالات، فِيْ ظل التعميم الشامل. شراكة استراتيجية تجمع الإمارات وفرنسا، بالإضافة إلَّى مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا التي تهم البلدين.

واستعرض رئيس الدولة والرئيس الفرنسي، مختلف مسارات التعاون فِيْ إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة فِيْ مجالات الاستثمار، والاقتصاد، والثقافة، والعلم، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والبيئة. والتغير المناخي ومجالات حيوية أخرى تحظى باهتمام مشترك وتدعم تطلعات البلدين إلَّى مستقبل أفضل.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة، أن الصداقة بين الإمارات وفرنسا قوية وراسخة منذ عهد المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهِيْان.

وأشار إلَّى أن الطاقة بكافة أشكالها تمثل أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين. تحرص دولة الإمارات على دعم أمن الطاقة فِيْ العالم بشكل عام وفِيْ فرنسا الصديقة بشكل خاص، مشيرة إلَّى توفر العديد من إمكانيات ومكونات الشراكة بين البلدين فِيْ هذا المجال.

بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وفرنسا خلال العقد الماضي أكثر من 256.15 مليار درهم.