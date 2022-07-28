شراكة اقتصادية شاملة.. الإمارات وكينيا يتطلعان لتكامل أقوى

وقعت الإمارات وكينيا، اليوم، إعلاناً مشتركاً، عبرتا عَنّْ عزمهما البدء فِيْ مفاوضات نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.

ووقع الإعلان معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية الإماراتي وبيتي ماينا وزيرة الصناعة والتجارة وتنمية المشاريع فِيْ الحكومة الكينية بحضور الدكتور خليفة الرئيسي القائم بالأعمال. سفارة الإمارات فِيْ كينيا.

أول شراكة اقتصادية شاملة مع دولة أفريقية

ستكون اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كينيا أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تسعى الإمارات للتوقيع عليها مع دولة أفريقية.

ستسهم هذه الاتفاقية بشكل كبير فِيْ تعزيز التجارة الثنائية غير النفطية التي نمت إلَّى 2.3 مليار دولار العام الماضي. تركز الحكومتان أيضًا على زيادة حجم الاستثمار والتجارة الثنائية إلَّى أعلى مستوى ممكن.

يهدف البلدان من خلال اتفاقية الشراكة إلَّى إزالة العوائق التجارية أمام تبادل عدد كبير من السلع والخدمات، مما سيسهم فِيْ خلق فرص اقتصادية جديدة للبلدين من حيث التصدير والاستيراد، وتمكين الشركات الكينية من الاستفادة. من القيمة التنافسية المضافة التي يوفرها اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والموقع الجغرافِيْ للدولة.

وقال الدكتور ثاني الزيودي “هناك فرصة هائلة لخلق تكامل اقتصادي أقوى بين بلدينا، وخاصة فِيْ قطاعات الزراعة والسياحة والبنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة .. معلنًا عَنّْ عزمنا بدء مفاوضات بشأن الاقتصاد الشامل. تعكس اتفاقية الشراكة بين الإمارات وكينيا التزامنا المشترك بتحقيق تقدم اقتصادي أكبر من خلال التجارة والاستثمار.

وأضاف “نحن على ثقة من أن جهُودنا لإقامة شراكات اقتصادية استراتيجية حول العالم من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ستسرع من نمونا وازدهارنا خلال الخمسين سنة القادمة”.

نمو الزخم للاقتصاد الكيني

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكيني، وهُو الأكبر فِيْ شرق إفريقيا، بنسبة 5.5٪ هذا العام. لا تزال السياحة والزراعة من بين أقوى قطاعاتها، على الرغم من أن البلاد لديها قطاع خدمات مالية سريع النمو إلَّى جانب التصنيع التنافسي والخطط الطموحة للتكنولوجيا الخضراء.

تبدأ المحادثات رفِيْعة المستوى حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا فِيْ الأشهر المقبلة، بعد الانتهاء من ثلاث اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة هذا العام مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا، فِيْ إطار “50 مشروعًا”. مبادرة تهدف إلَّى ترسيخ مكانة الإمارات كَمْركز تجاري عالمي.