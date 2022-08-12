شراكة بين التعليم الإلكتروني وUdacity لتقديم برامجها عبر منصة FutureX

وقع المركز الوطني للتعلم الإلكتروني ومنصة “Udacity” اتفاقية شراكة استراتيجية لتقديم 80 برنامجًا مصغرًا (Nanogrados) من خلال المنصة الوطنية للتعلم الإلكتروني FutureX، في إطار التكامل مع المنصات المحلية والعالمية لتمكين الكيانات المتنوعة للوصول إلى برامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتوافق مع متطلبات سوق العمل سريع الخطى.

تكامل النظام الأساسي

تم دمج العديد من المنصات المحلية والدولية مع المنصة الوطنية للتعلم الإلكتروني، FutureX، لتقديم برامج عالية الجودة من خلال المنصة، بما في ذلك منصة Coursera، ومنصة edx، ومنصة الإثراء، ومنصة kkux. منصة الكترونية متكاملة توفر مسارات تعليمية وتدريبية. التي تلبي احتياجات المستفيدين لتنمية مهارات موظفيهم من خلال المنصة، بالإضافة إلى توفير FutureX بيانات تقدم التعلم للطلاب وتوثيق الشهادات الصادرة عن المنصات المحلية والدولية لتكون قيمة مضافة للطلاب. مكان العمل. أكد نائب المدير العام للمركز الوطني للتعلم الإلكتروني للشراكات والاستثمارات أن الدكتور بندر العامر أبرز أهمية هذه الشراكة مع منصة “يوداسيتي” باعتبارها من أهم الشراكات الإستراتيجية، مضيفاً أن فيوتشر إكس تعمل المنصة حاليًا على توسيع الشراكات مع مجموعة من المنصات المحلية والعالمية لتوفير الوصول إلى تعليم إلكتروني موثوق به ويمكن الوصول إليه للجميع.

التحضير لسوق العمل

من جهته، قال مدير التحالفات الاستراتيجية في Udacity، فرانك توماس، إن هذا التحالف مع المركز الوطني للتعلم الإلكتروني الممثل على منصة FutureX هو قيمة كبيرة يمكن قياس تأثيرها من خلال مبادرات تطوير المهارات والمهارات الرقمية التي إعداد الناس لسوق العمل، وسيسمح لنا بتوسيع نطاق التعاون مع المركز للوصول إلى العديد من المستفيدين في المنطقة ومن ثم تحقيق العديد من الفوائد للأشخاص والهيئات في المملكة العربية السعودية. تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تعزيز المحتوى المحلي وفق أفضل المعايير العالمية، كما تعمل على وضع قواعد وسياسات تضمن التعرف على جميع أنماط التعلم والتدريب الإلكتروني التي سيتم تضمينها في الخطط الدراسية و البرامج الأكاديمية. من المؤسسات التعليمية.