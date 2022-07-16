شراكة بين 3 شركات رائدة لتمكين منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة

وقعت شركة الذكاء الاصطناعي “سكاي” الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وشركة الاتصالات “STC” والممكّن الرقمي الرائد والمزود لمنصات وتقنيات الذكاء الاصطناعي “داتا روبوت” اتفاقية شراكة استراتيجية لإنشاء وتمكين ذكاء اصطناعي. نظام في المملكة.

مركز تطوير الذكاء الاصطناعي

تخطط داتا روبوت لإنشاء مقر إقليمي في المملكة بهدف إنشاء مركز تطوير الذكاء الاصطناعي ومركز إقليمي للبحث والتطوير، مما سيدعم انتشار قدرات البحث والتطوير في المملكة لتطوير الملكية الفكرية المطورة محلياً ومشتركاً. حلول مبتكرة ونشرها في بقية المنطقة، بما في ذلك توفير الحلول التي تركز على مجالات مهمة مثل التكنولوجيا الخضراء، واقتصاد الكربون الدائري، والنفط والغاز، والرعاية الصحية ؛ ووضع استراتيجية للوصول إلى السوق لتمكين توزيع الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي والخدمات المدارة من المملكة إلى السوق المحلي وبقية المنطقة والعالم.

يسرع المراحل التكيفية للذكاء الاصطناعي

سيعمل طرفا الشراكة الاستراتيجية على تسريع مراحل تكيف الذكاء الاصطناعي وتحول الاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تطوير القدرات والمواهب السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال “البيانات”. Robot University “وغيرها من البرامج المبتكرة التي تهدف إلى التأثير على مليون شخص أو أكثر محليًا من خلال تحسين المهارات وإيجاد فرص عمل.