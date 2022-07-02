وبلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإندونيسيا خلال الفترة 2012-2022 ما قيمته 86.89 مليار درهم أي نحو 24 مليار دولار.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن التبادل مقسم بين واردات بقيمة 72.07 مليار درهم (19.6 مليار دولار) ووزنها 9.7 مليون طن، وصادرات غير نفطية بقيمة 8.6 مليار درهم (2.34 مليار دولار) ووزنها 2.2 مليون طن، وإعادة تصدير بقيمة. 6.1 مليار درهم (1.66 مليار دولار). درهم) بوزن 828 ألف طن. وشكلت الواردات خلال السنوات العشر الماضية 83٪ من إجمالي التبادل التجاري غير النفطي، فِيْما شكلت الصادرات 10٪، وإعادة الصادرات 7٪، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

نمو كبير خلال العام الماضي

وأظهرت البيانات أن عام 2022 سجل نموا بنسبة 62٪، ليصل حجم التبادل التجاري إلَّى 11.44 مليار درهم، مقابل 7.07 مليار درهم عام 2022. ونحو 10.05 مليار درهم عام 2014.

واستقر التبادل التجاري بين البلدين خلال عامي 2015 و 2016 عَنّْد أكثر من 8 مليارات درهم بقيمة 8.5 مليار درهم و 8.01 مليار درهم على التوالي.

بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإندونيسيا عام 2017 نحو 7.87 مليار درهم، ارتفع إلَّى 8.1 مليار درهم، و 9.74 مليار درهم خلال عامي 2022 و 2022.

وشملت قائمة أكبر 5 سلع مستوردة للتبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2022 المجوهرات والسيارات وزيت النخيل وأجهزة التلفزيون والهُواتف. والأسلاك النحاسية وقائمة السلع الخمس التي أعيد تصديرها إلَّى إندونيسيا تشمل الهُواتف والسيارات وقطع غيار المركبات الجوية والتوربينات النفاثة والوقود والساعات.

تنامي العلاقات الاقتصادية

وقعت الإمارات العربية المتحدة اتفاقية اقتصادية واسعة النطاق مع إندونيسيا يوم الجمعة، حيث يسعى البلدان إلَّى تعزيز التجارة الثنائية إلَّى أكثر من 10 مليارات دولار بحلول عام 2030.

ترى إندونيسيا أن صادراتها إلَّى الإمارات العربية المتحدة ترتفع بنسبة 54 فِيْ المائة على مدى السنوات العشر المقبلة، حيث ألغت الصفقة حوالي 94 فِيْ المائة من الرسوم الجمركية الحالية، وفقًا لبيان صادر عَنّْ وزارة التجارة الإندونيسية.

تعمل الإمارات العربية المتحدة، المركز المالي والسياحي فِيْ الشرق الأوسط، على تعميق علاقاتها التجارية فِيْ الاقتصادات سريعة النمو فِيْ آسيا وأفريقيا، وتريد تعزيز مكانتها كَمْركز عالمي للأعمال والتمويل.

اتفاق إندونيسيا هُو ثالث صفقة تجارية كبرى لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ أن أعلنت عَنّْ خطة لتوسيع علاقاتها الاقتصادية فِيْ عام 2022.