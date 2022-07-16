شراكة سعودية أمريكية في تقنيات الجيلين الخامس والسادس

وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تعاون بين البلدين في مجالات تقنيات الجيل الخامس والسادس، بهدف تسريع نمو الاقتصاد الرقمي وتحسين وتيرة البحث والتطوير و الابتكار في النظام الرقمي في المملكة.

دعم الاقتصاد الرقمي

وتأتي الاتفاقية في ظل الدعم الكبير الذي يقدمه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة لمنظومة الاقتصاد الرقمي من القيادة الرشيدة. ولتحقيق أهداف رؤية 2030، فإنها تأتي أيضًا بمثابة ترجمة لجهود البلدين الصديقين في تعزيز العلاقات الاستراتيجية في الجانب الاقتصادي إلى مستويات أعلى. خاصة في مجالات التكنولوجيا وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.

تم توقيع مراسم هذه الاتفاقية على هامش زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة، حيث مثل الجانب السعودي معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة. بينما مثل الجانب الأمريكي مدير إدارة الاتصالات والمعلومات الوطنية NTIA، ومساعد وزير التجارة للاتصالات والمعلومات آلان ديفيدسون.

أهداف الاتفاقية

ومن المتوقع أن تقطع الاتفاقية شوطا طويلا نحو دعم مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي للمملكة، فضلا عن خلق آلاف الوظائف. وتعزيز مكانة المملكة كرائد إقليمي في تقنيات المستقبل والابتكار، حيث تقدر الرابطة الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) أن العائد الاقتصادي لتقنيات الجيل الخامس سيساهم بنحو 60 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن طريق 2030، حيث ستحافظ المملكة على أكبر اقتصاد رقمي في المنطقة، مع نصيب الأسد من هذه المساهمة المقدرة بنحو 18 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في نفس الفترة، فضلاً عن خلق مئات الآلاف من فرص العمل الحديثة في المنطقة. . زيادة الإنتاجية وإطلاق أسواق رقمية جديدة.

دعم تقنية 5G

بموجب المذكرة ؛ سيتعاون الجانبان السعودي والأمريكي لتعزيز وتشجيع التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي من خلال دعم تقنيات وحلول الجيل الخامس لتوسيع الأعمال والتعاون في مجال البحث والتطوير في تقنيات الجيل السادس.

المملكة هي أكبر سوق تقني ورقمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 40 مليار دولار، وثاني أسرع دولة نموًا في تقرير التنافسية الرقمية وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي ومن بين أسرع 10 دول نموًا في التقنيات المالية والمحتوى الرقمي و التجارة الإلكترونية