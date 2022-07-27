شراكة لتأسيس شركة SAML في السعودية وتوفير خدمات الفحوص المخبرية

أعلنت الشركة العربية الدولية الطبية القابضة “طيبة”، إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول الرعاية الصحية الشاملة والمدرجة في السوق المالية السعودية “نمو”، عن توقيعها اتفاقية شراكة مع شركة بي جي آي المناهل للخدمات الطبية المحدودة. إنشاء وتشغيل شركة ذات مسؤولية محدودة باسم شركة المختبرات الطبية الشركة السعودية المتقدمة (“SAML”) في المملكة، وهي مملوكة بنسبة 50-50٪ من قبل شركة BGI المناهل وشركة الطيبة.

الاختبارات السريرية والمخبرية

وبحسب بيان “طبي” من موقع البورصة (تداول)، فإن هذه الخطوة تتخذ اليوم الأربعاء من أجل تقديم خدمات الفحوصات المخبرية السريرية والمعلومات الحيوية للمستشفيات ومراكز البحوث والعيادات في القطاعين العام والخاص.

من جانبه، أعرب علاء أمين، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الطبية، عن سعادته بتوقيع اتفاقية المشروع المشترك بين Tibia و BGI المناهل للخدمات الطبية والتي ستدعم مكانة Medical كلاعب قوي في السوق. المعامل السريرية المتخصصة. الاختبارات في المملكة وتعزيز مكانتها كمزود رائد لخدمات الرعاية الصحية.

مزيج من الخبرة والمعرفة

وقال إن هدفنا في إنشاء شركة SAML للمختبرات الطبية العربية السعودية المتقدمة هو الاستثمار في مراكز الفحص المخبري السريرية وتشغيلها وإدارتها وصيانتها في القطاعين العام والخاص، من خلال دمج الخبرة والخبرة التي يمتلكها كل من Tibia باسم BGI Al- المناهل الصحية. في تقديم جودة خدمات رعاية صحية عالية الجودة، مما يوفر فرصًا جديدة لمواصلة تطوير وتوسيع خدمات الرعاية الصحية في المملكة، وكذلك تنفيذ استراتيجية طبية، والتي تعد أحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع الرعاية الصحية الرعاية الطبية في المملكة. ، والتي تهدف إلى دخول القطاعات الجذابة في سوق الرعاية الصحية التي تحتوي على عناصر تساعد على النمو “.

التطوير المستمر

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة طبية أن إنشاء الشركة السعودية للمختبرات الطبية المتقدمة SAML ينبع من التزام شركة Tabia بالتطوير المستمر في الاستثمار في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وهو ما يعد علامة فارقة تماشياً مع استراتيجية الشركة كونها شركة قابضة. التي تقدم خدمات رعاية صحية متنوعة تحقق قيمة كبيرة للشركة ومساهميها، ومن المتوقع أن تلبي SAML الاحتياجات المتزايدة لخدمات الفحوصات المخبرية السريرية في المملكة، وخاصة الاختبارات الأولى للمختبر الوراثي المتخصص من نوعه في المملكة المتحدة، بناء على خطة تطوير أعمال واضحة.