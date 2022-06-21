شرح تحميل بيس 22 الجديدة على الموبايل now efootball pes خطوات تنزيلها بالتعليق العربي خليل بلوشي

شرح تنزيل PES 22 الجديد عدد كبير من التحسينات والمميزات التي تحملها اللعبة في نسختها PES 22 تتميز بفارق كبير حتى عن النسخة 21 التي سبقتها مباشرة. أعلنت الشركة المنتجة للعبة أنه في بداية الشهر الجاري ، كان الإصدار الجديد جاهزًا وجاهزًا للتنزيل على هواتف Android ، كما حذرت المستخدمين من أن اللعبة لا تعمل على الهواتف ذات الإصدارات القديمة أو ذات الذاكرة الصغيرة ، حيث أن يجب أن يعمل الجهاز بنظام أندرويد 10 و 2 رام على الأقل ، وتحتاج إلى معالجة قوية ، حتى تتمكن من الاستمتاع باللعبة في نسختها الحديثة المذهلة ، وسنشرح لكل المستخدمين الجدد مزايا وعيوب اللعبة وكيف لتنزيل نسخة PES 22 لهواتف Android.

مميزات لعبة pes 22 efootball pes

التحسن غير المسبوق في شكل الملاعب وواقعيتها من حيث الدقة والألوان واضح ، وتم إضافة التعليق العربي ، مع توفير العديد من الفرق الجديدة في اللعبة بالإضافة إلى إمكانية تشكيل فريق بنفسك أو فريق الأحلام المزعوم.

تمت إضافة شخصيات جديدة إلى اللعبة تشبه الأساطير بجعل وجوه اللاعبين تبدو أكثر واقعية ، كما تم تحسين رسومات اللعبة على أعلى مستوى خاصة مقارنة بإصدار العام الماضي

عيوب PES Mobile 22

بالرغم من مميزات اللعبة إلا أنها تحتوي على عدة عيوب بسيطة قد لا يتم ذكرها لمستخدمي اللعبة القدامى ، وأوجه القصور في لعبة PES 22 هي عدم دعم اللغة العربية في اللعبة حتى الآن ، باستثناء إمكانية التعليق باللغة العربية فقط ، ولم يتم حل مشكلة تثبيت اللعبة لهواتف هواوي.

خطوات تنزيل PES 22

الإصدار الجديد من اللعبة سهل التنزيل على هواتف Android و iPhone حتى يتمكن اللاعب من مواصلة اللعب في أي وقت ، ولا تحتاج إلى إجراءات معقدة لتنزيله من متجر play مجانًا باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى Google Play لمستخدمي Android ، لأجهزة iPhone ، يفتح متجر Apple.

اكتب اسم اللعبة “AFootball 2022” وتأكد من تحديد الإصدار الجديد وسيظهر اسم الإصدار الجديد

انقر فوق خيار “تثبيت” ، وسيبدأ التنزيل التلقائي له.