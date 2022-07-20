شرح حكم سيوفك في رقاب العذل ، لقد تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على المعلومات لقصيدة حكم سيوفك في رقاب العذل والتي تعد من القصائد التي ترجع الى الشاعر عنترة بن شداد بأسلوب بلاغي بسيط، ويعد عنترة من الشعراء الذي إشتهروا على مر العصور، وهو من الشعراء السبعة المشهورون من المعلقين، بالإضافة إلى أن عنترة بن شداد اشتهر بغزل معشوقته عبلة ، تابعوا معنا .

عنترة بن شداد

هو عنترة بن عمرو بن شداد بن معاوية بن قرد العبسي، مواليد 525 م، وتوفي عام 608 م، بالإضافة إلى كونه من أشهر الشعراء العرب في العصر الجاهلي، حيث اشتهر به. شعره الفروسي وكتب عنترة المعلقة كانت مشهورة جدًا حتى عصرنا. الحاضر، بالإضافة إلى كونه أحد أكثر الفرسان العرب موهبة في هذا العصر، اشتهر بقصائده التي تتضمن أشعارًا رائعة وأغنية عفيفة لعبلة.

قصيدة حكم سيوفك على رقاب الذل

يمكن التعرف على قصيدة “حكم سيوفك في أعناق الأذال” من خلال الآيات التالية

حكم سيوفك على رقاب العار

يحتاج الشخص إلى معرفة شرح آيات القصيدة التي يقرأها حتى يتمكن من فهم هدف الشاعر من الكلمات التي كتبها.

اشحذ سيوفك في أعناق الذل، وإذا نزلت إلى بيت الذل فغادر

وإن أصبت بظلم فكن ظالمًا، وإذا قابلت الجاهل فتجاهلني.

وإن سئم الجبان من يوم غير سار خوفا عليك من الحشد

فاعصوا أقواله ولا تقلقوا عليها، وتقدموا إن كان الأول على حق.

اختر بيتاً تنهض فيه، أو تموت كريماً تحت ظل القصال.

كان عنترة بن شداد يقصد عندما قال العذل لبني حريقة التي لام (بني عبس)، واستطاعت هذه الآيات أن تشجعتهم، حتى لا يتمكن بني حريقة من إذلالهم، بالإضافة إلى ذلك. استأنف نصيحته بالتأكيد على أنه إذا أخطأ شخص آخر، فإنه يظلم أيضًا، وإذا لم يعرفه أحد في الحرب، فإنه لا يلتفت إليه، وأيضًا أثناء الحرب يبدأ الجبان في الفرار، ولكن قبل القيام بذلك يخطط لتمثيل دور الشخص الواعي نتيجة خوفه على نفسه، وليس من الخوف على عنتارا، بالإضافة إلى نصح الرجال الأبطال طوال الحرب، بعدم الاستماع إلى كلمات هذا. شخص جبان، بل يجب أن يكون في الطليعة للدفاع عن الأرض التي ينتمون إليها، وأيضًا يشير عنتارا إلى أن التاريخ لا يرحم أي إنسان، لذلك عليه فقط أن يثبت له اسمًا في التاريخ، وإلا فالمستقبل. لن تتذكره الأجيال بعد وفاته إيه في الحرب أو غير ذلك.

لن يخلصك الموت من بلائه، حتى لو بنيته بالكباش.

خير لشاب أن يموت شرفًا من أن يعيش مع سجين أسود العينين.

إذا كنت من بين عدد من العبيد، فإن فهمي أعلى من الثريا والأسماك الأعزل.

أم أنكر الفرسان نسبي لأن أسنان رمحي وثابتني المقص

وبفضل ذبلي ومهندي وصلت إلى الأعلى لا بالقرابة والعدد الأكبر.

ويؤكد الشاعر في الآيات السابقة أن الموت من الأمور المحتومة التي سيواجهها كل إنسان، حتى لو كان محاطًا بجيوش عظيمة تحميه، فالموت سيتغلب عليه حتما، والجدير بالذكر أن عنتارا بن شداد. استفاد من الكلمات في آيات القصيدة، حيث ذكر أنه خير للإنسان أن يموت عزيزي، إنه لشرف عظيم له أن يموت وهو أسير إحدى المحاسن كعائلات، مهما تنوعت حالته، فلا طعم له غير الذل، حيث يقول عنترة إنه إذا كان سجينًا، فإنه يشرف لأنه ابن الشهير شداد العبسي، بالإضافة إلى أولئك الذين يحتقرونه. إنه يحتقرهم أيضًا، ويقول إنهم يفعلون ذلك باستمرار لأن والدته كانت عبدًا، وهم يخافون من سلطته.

معاني مفردات قصيدة “حكم سيوفك في رقاب العار”

إذا كان القارئ قادرًا على معرفة معاني مفردات القصيدة، فسيكون من الأسهل عليه فهمها. لذلك نورد فيما يلي بعض معاني مفردات قصيدة حكم سيوف في عنق الأذال

يوم الأحمق إنه يوم الحرب.

لا تحتفل لا تنتبه.

القسطل غبار الحرب.

سنان الرمحي المراد إدخال السيف.

بهابلي الرمح دقيق للغاية.

الأجزاء كثيرة.

الشعفار وهو أحد جوانب النصل أو حد السيف ومفرده (نصله).

المعركة المعركة.

أخيل الشخص المتكبر.

الرسوم المراد بالآثار المتبقية من المنزل.

حكم سيوفك في أعناق الشر pdf

كتب عنترة بن شداد قصيدة جميلة تُعرف باسم (حكم سيوفك في رقاب العدل)، وتعتبر هذه القصيدة مقاربة عامة من خلال تنظيمها على وتيرة عمودية، بالإضافة إلى كتابتها على نغمة (البحر الكامل).، والجدير بالذكر أن عدد آياتها 22، وتحتوي على العديد من الخطب والأحكام القيمة، ويمكن الاطلاع على القصيدة بأكملها من خلال ملف pdf.

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