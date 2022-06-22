“شرح” خطوات التقديم على الكلية الامنية للجامعيين 1443 وشروط التسجيل والأوراق المطلوبة للتسجيل في دورة تأهيل الضباط 52

اكتشفت محركات البحث مؤخرًا خطوات التقدم للالتحاق بالكلية الأمنية لخريجي الجامعات 1443 بالمملكة العربية السعودية ، للراغبين في التقديم والالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية لعام 1443 ، حيث كانت الإدارة العامة للقبول المركزي بالوزارة السعودية. أعلن وزير الداخلية عن بدء استقبال طلبات دورة تأهيل الضباط لطلبة الجامعة لدورة رقم 52 بالكلية ، وفي السطور التالية نشرح تفاصيل خطوات التقديم على كلية أمن الخريجين 1443 شروط التسجيل والأوراق المطلوبة للتسجيل في دورة تأهيل الضباط 52.

التقديم على الكلية الأمنية لطلبة الجامعة 1443

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن موعد استلام طلبات التقديم على الكلية الأمنية لطلبة الجامعة ، وقد بدأ التسجيل اعتبارًا من 19/11/1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 ، بشرط أن يكون آخر موعد لتقديم الطلبات. تستمر حتى 24/11/1443 الموافق 23 يونيو 2022.

خطوات التقديم على الكلية الأمنية لطلبة الجامعة

أتاحت وزارة الداخلية السعودية التقدم إلى الكلية الأمنية لخريجي الجامعات في التخصصات التالية:

طب.

الصيدلية.

هندسة.

وسائل الإعلام.

ترجمة.

الشريعة الاسلامية.

الفنون والتعليم.

شريطة أن يتم التسجيل من خلال بوابة أبشر للتوظيف ، ويمكن التسجيل في الكلية الأمنية للطلاب الجامعيين في المملكة العربية السعودية باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى رابط بوابة المنصة أبشر للتوظيف.

ثم اختر مقرر الكلية الأمنية للذهاب إلى صفحة الدورة.

بعد ذلك عليك الموافقة على جميع الشروط والأحكام بعد الإطلاع عليها ، للضغط على زر “تسجيل”.

انقر فوق رمز “التالي” لبدء كتابة جميع بيانات مؤهلاتك التعليمية.

انقر فوق حفظ البيانات ، ثم انقر فوق التالي.

انقر فوق “حفظ” لمراجعة الطلب ، ثم التأكيد.

شروط التسجيل في الكلية الأمنية لطلبة الجامعة

يجب استيفاء بعض الشروط اللازمة للتسجيل في الكلية الأمنية لخريجي الجامعات 1443 ، كما وافقت عليها وزارة الداخلية السعودية. الشروط كالتالي:

يجب أن يكون طالب التسجيل سعودي الجنسية ويستثنى من هذا الشرط من يكون مع الأب خارج أراضي المملكة العربية السعودية لخدمة الدولة.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 27 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا.

يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

كما يشترط أن يكون طول مقدم الطلب متوافقًا مع الوزن وفقًا للوائح الصحية.

كما يجب أن يكون حسن السيرة والسمعة.

من المهم أن يتمتع مقدم الطلب بصحة جيدة وأن يكون لائقًا بدنيًا وبصحة جيدة.

يجب ألا يكون مقدم الطلب قد أدين بجريمة السلوك المخلة بالشرف أو حُكم عليه بمدة قانونية.

من الضروري أيضًا اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

ألا يكون متزوجاً من أجنبية.

المستندات المطلوبة للتطبيق

يجب إرفاق بعض المستندات المطلوبة للتقديم عند التسجيل ، والمستندات هي: