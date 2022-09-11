شرح قانون التقاعد الموحد العراقي، يعد قانون التقاعد الموحد من أبرز القوانين التي بينتها الكثير من الدول، والجدير بالذكر بأن قانون التقاعد في العديد من الدول يتم سنه على الستين عام، ويكون الموظف قد أنهى خدمته في مجال عمله، ويتم صرف له مكافأة نهاية خدمة، ولكن هناك بعض القوانين التي تقوم بها الدولة للتقاعد المبكر لبعض موظفيها في بعض الظروف التي يمر بها الموظف لعدة أسباب ، حيث قام مجلس الشورى في العراق بسن بيان بشرح شرح قانون التقاعد الموحد العراقي.

قانون التقاعد الموحد العراقي

يعرف قانون التقاعد بأن بلوغ الموظف الى سن التقاعد على ستين عام، ثم يتم دفع مكافأة نهاية خدمة الموظف كمكافأة على سن عطائه في مجال عمله، في ظل مستوى المعيشة وغلاء الأسعار، كما ويتم تعيين شخص أخر مباشرة بعد انتهاء سن خدمة الموظف.

شروط قانون التقاعد المبكر العراقي

هناك بعض الشروط قانون التقاعد المبكر العراقي والتي يجب أن يتوافق مع الموظف حتى يتم التوقيع على التقاعد وحتى يتم صرف له مكافأة خدمة:

يجب ان يكون عمر الموظفوف فوق الخمسين عام ومدة خدمة لا تقل عن 25 سعام

يمكن للمرأة المطلقة أو الأرملة تقديم طلب تقاعد مبكر وذلك وفق بعض الشروط التي يجب أن تتحلى بها ومن أبرزها:

يجب أن تعمل 12 عام في مجال الوظيفة

يجب أم يكون لديها ثلاثة أطفال ويكون أعمارهم أقل من 15 عام

يجب أن يكون السبب الرئيسي للتقاعد رعاية الأبناء

ي على الموظف الذي يريد تقديم تقاعد مبكر أن يكون مصاب بمرض خطير ويستدعي مدة طويلة للعلاج.

سلم رواتب قانون التقاعد الموحد العراقي

حسب ما صدر أخر قانون يفيد فيه سلم رواتب قانون التقاعد الموحد العراقي الجديد بأنه يتم إقتطاع 25 % من راتبه الأساسي ويوضع له راتب تقاعدي، حيث تعمل دولة العراق بشكل عام على ضمان حقوق كافة موظفيها لتوفير حياة كريمة لهم بعد التقاعد.

يتم سن قانون التقاعد الموحد بعد وصول الموظف الى سن العطاء و انتهاء الخدمة وذلك بعد ستون عام من سن الخدمة ويتم تكريمه كمكافأة خدمة بعد سن التقاعد مع اقتطاع جزء من راتبه راتب تقاعد يتقاضاه كل شهر.