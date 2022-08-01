شرح كيفِيْة التسجيل عبر الضمان المطور فِيْ المملكة 1444

شرح التسجيل فِيْ الضمان المطور يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي من أشهر البرامج فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث أن الهدف من البرنامج هُو مساعدة المواطنين الذين ليس لديهم كل الدخل لتلبية احتياجات أسرهم. حيث أن الوزارة توفر لجميع المواطنين الدعم والتدريب للحصول على وظيفة براتب مناسب، وبالتالي أوضحت الوزارة بالتفصيل التسجيل فِيْ الضمان المطور، حتى يتمكن المواطنون من التقدم عبر الموقع بنجاح، وشُروطْ الالتحاق بالعمل الاجتماعي. الضمان وكيفِيْة احتساب راتب الضمان الاجتماعي.

شرح التسجيل فِيْ ضمان المطور

تم شرح التسجيل فِيْ التأمين المطور من قبل وزارة الموارد البشرية، وسنتحدث عنه بالتفصيل فِيْ هذا المقال، كالتالي، قم بالذهاب إلى موقع التأمين الاجتماعي المطور، قم بالتسجيل كَمْستخدم جديد، ثم اضغط على الكلمة “الخدمات الإلكترونية”، انقر فوق كلمة “تسجيل الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي”، واختر كلمة “حماية التقاعد”، ثم انقر فوق كلمة “تسجيل الدخول للخدمة”، واختر كلمة “مكتب التأمين”، واختر الفئة المناسبة لك، بدون جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك على الموقع، انقر فوق كلمة “إرسال”.

شُروطْ الالتحاق بالتأمينات الاجتماعية الجديدة

هناك بعض الشُروطْ المطلوبة من مقدم الطلب للتمكن من التسجيل فِيْ البرنامج مطور الضمان الاجتماعي كالتالي أن موطن المتقدم هُو المملكة العربية السَعُودِيْة، متزوج من سعودية، عمر المتقدم أقل من 26 سنة، يمكن للمرأة التسجيل فِيْ برنامج الضمان الاجتماعي طالما أنها غير متزوجة، المعال هُو لا يتم قبولك فِيْ حال كنت معالاً لمستفِيْد موجود فِيْ برنامج الضمان، لا يزيد العمر بين المستفِيْد والمُعال عن 13 سنة، ويجب أن يكون عمر المستفِيْد أكبر من عمر المُعال، يمكن للمعال أن يكون أعزب، والأرملة المتزوجة من رجل أجنبي يمكنها التقدم للبرنامج، ويمكن للأرملة التسجيل على أنها معالة من المستفِيْد طالما أن العمر لا يزيد عن 25 عامًا، ومقيمة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

كيفِيْة حساب راتب الضمان الاجتماعي

يوصى بالاطلاع على طريقة حساب راتب الضمان وهِيْ تحصيل سعر الراتب كل شهر للأسرة وخصم 50٪ من سعر الدخل كل شهر وإضافة راتب الدخل كل شهر والدخل غير المكتسب من العامل. يتقاضى راتبا قدره 1100 ريال سعودي وراتب 550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة.