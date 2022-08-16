شرح نظام نور للروضه 1444 ، قد تسائل العديد من الأباء والأمهات حول الترعف على كيفية التسجيل للطلاب الجدد للالتحاق في الروضات الحكومية ، والتعرف على الأوراق المطلوبة من أجل العمل على الحاق ابنائهم وتسجيلهم في الروضات الحكومية ، حيث أعلنت زارة التربية والتعليم عن فتح باب القبول للتسجيل في رياض الأطفال الحكومية المعتمدة خلال فترة زمنية محددة ومن المعايير والشروط أبرزها استيفاء الشرط العمري ، ويتم التسجيل عبر نظام نور ، تابعوا معنا .

نظام الإضاءة الإلكتروني

تم إطلاق نظام نور الإلكتروني من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية لتقديم العديد من الخدمات الذاتية للطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى خدمات أعضاء الكادر التعليمي والإداري والتعليمي، وأبرزها في المرحلة الابتدائية و رياض الأطفال، بالإضافة إلى خدمات الاستعلام عن نتائج الطلاب والاستعلام عن الإعانات المالية التي تستحقها أيضًا.

شرح نظام الإنارة لرياض الأطفال 1444

الآباء في المملكة العربية السعودية يسجلون أبنائهم في رياض الأطفال عام 1444 هـ من خلال نظام نور الإلكتروني، لجميع المواطنين والمقيمين من داخل دول الخليج أو خارجها، وتهدف هذه الخدمة إلى توفير المزيد من الراحة للآباء والحفاظ على وقتهم، والخطوات التالية وشروط التسجيل في نظام روضة نور.

كيفية التسجيل في نظام نور لرياض الأطفال 1444

يقوم ولي الأمر بتسجيل أبنائه في روضة الأطفال لعام 1444 هـ من خلال نظام النور على النحو التالي

الذهاب إلى نظام “نور” مباشرة.

انقر على خيار تسجيل الدخول من خلال الوصول الوطني.

اتبع التعليمات لإكمال خطوات نور.

الضغط على أيقونة تسجيل الأطفال من واجهة المستخدم.

اضغط على خيار تسجيل طالب جديد.

اكتب هوية الطالب أو رقم الإقامة.

حدد القرابة من القائمة المنسدلة.

استخدم التقويم لإدخال تاريخ الميلاد ثم انقر فوق التالي.

اختر أحد الفصول الدراسية المتاحة، ثم انقر فوق “التالي”.

أدخل بيانات الطالب، ثم انتقل إلى صفحة بيانات المدرسة.

أضف بيانات المدرسة، ثم وافق على التعهد.

انقر على أيقونة التسجيل الخضراء.

اتبع التعليمات لتقييم الخدمة واستكمال التسجيل.

شروط التسجيل في رياض الأطفال من نظام نور 1444

يجب استيفاء الشروط التالية لتسجيل الأبناء في رياض الأطفال عام 1444 هـ

تقديم المستندات المطلوبة.

إرسال طلبات التسجيل من خلال نظام نور.

إجراء الفحص الطبي المعتمد للطالب.

الفئات العمرية للالتحاق برياض الأطفال في نور 1444

يمكن للمقيمين والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 6 سنوات الالتحاق برياض الأطفال لعام 1444 هـ، وفق الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية، في مستويات رياض الأطفال الثلاثة ؛ حيث يصنف الطفل في المستوى الأول أو الثاني أو الثالث حسب الفئة العمرية.

المستندات المطلوبة لتقديم روضة أطفال نور 1444

هناك العديد من المستندات التي يجب على ولي الأمر توفيرها لتسجيل أبنائه في رياض الأطفال من خلال نظام نور لعام 1444 هـ، وفيما يلي تفاصيل المستندات المطلوبة حسب فئة الطالب في المملكة.

المستندات المطلوبة للسعوديين 1444

القائمة التالية تحتوي على المستندات المطلوبة لتسجيل طفل سعودي في رياض الأطفال عام 1444 هـ

شهادة التحصين الأساسية المكتملة.

إثبات محل الإقامة الذي تقدمه المدرسة المحددة من قبل ولي الأمر.

شهادة فحص طبي معتمدة من الوحدة الصحية بالمدرسة أو أقرب مستشفى.

المستندات المطلوبة للمواطنين الخليجيين 1444

القائمة التالية تتضمن المستندات المطلوبة لتسجيل طفل خليجي في رياض الأطفال السعودية عام 1444 هـ

شهادة الفحص الطبي مصدق عليها حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم.

نسخة من جواز السفر يوضح تاريخ ومكان الميلاد أو بطاقة الهوية الوطنية.

إثبات الإقامة في المكان الذي تخدمه المنطقة.

شهادة كاملة بالتحصينات الأساسية لطفل خليجي.

المستندات المطلوبة لغير السعوديين 1444

يجب على الطفل غير السعودي تقديم المستندات التالية للتسجيل في رياض الأطفال عام 1444 هـ

نسخة من جواز السفر مع توضيح مكان وتاريخ الميلاد.

شهادة التطعيم الأساسية الكاملة للطفل.

نسخة من بطاقة إقامة الطفل العادية.

إثبات إقامة الطالب في المكان الذي يخدمه الحي.

شهادة فحص طبي معتمدة من المدرسة أو أقرب مستشفى.

المتنسدات المطلوبة للنازحين من رجال القبائل 1444

يمكن لأبناء القبائل النازحة التسجيل في رياض الأطفال عام 1444 هـ بعد استكمال المستندات التالية

نسخة من البطاقة العادية المضاف إليها مقدم الطلب.

إحضار شهادة ميلاد مع صورة من بطاقة الأب لمن ليس لديه بطاقة نظامية، أو إحضار تصريح رسمي صادر من السلطة المختصة.

إحضار هوية رسمية من الإمارة لأطفال منطقة عسير أو منطقة جازان أو منطقة مكة المكرمة.

شهادة الفحص الطبي من المدرسة أو المستشفى القريبة.

إثبات الإقامة في المنطقة المخدومة من قبل المدرسة المطلوبة.

شهادة التطعيمات الأساسية الكاملة للطفل.

متابعة طلبات التسجيل في روضة نور 1444

يمكننا اتباع الخطوات التالية لمتابعة طلبات التسجيل في رياض الأطفال لعام 1444 هـ عبر موقع نور

الانتقال إلى نظام “نور” الإلكتروني مباشرة.

أدخل اسم المستخدم لحساب الوالد.

أدخل كلمة المرور ثم اكتب رمز التحقق الموضح في الصورة.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

اضغط على خيار تسجيل الأطفال من واجهة الحساب.

انظر حالة الطالب في الجدول المتاح.

طباعة إشعار قبول روضة الأطفال في نور 1444

يطبع أولياء الأمور إشعار قبول الابن في رياض الأطفال لعام 1444 هـ على النحو التالي

قم بتسجيل الدخول إلى نظام “نور” مباشرة.

انقر فوق Register Children من الواجهة.

انتقل إلى الجدول الذي يظهر تفاصيل التسجيل.

انقر فوق خدمة طباعة إشعار القبول.

اتبع التعليمات لطباعة أو حفظ الإشعار.

نور لخدمات النظام الالكتروني 1444

وفيما يلي بعض أبرز خدمات نظام نور لعام 1444 هـ

خدمة تسجيل الطفل يمكن لولي الأمر التعرف على جميع مدارس رياض الأطفال للتعليم العام القريبة من خلال نظام نور، بالإضافة إلى تسجيل الطفل في هذه المدارس دون الحاجة لزيارتها وتقديم طلبات ورقية.

خدمة الاستعلام عن يمكن للطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن والتصنيفات من خلال نظام نور بمجرد اكتشافها من قبل أعضاء الهيئة التعليمية، من خلال حالة التقارير أو من خلال النقر على خدمة الإخطار بالنتائج. من واجهة المستخدم.

خدمة الاستعلام عن الدعم تقدم وزارة التعليم السعودية إعانات مالية للعديد من فئات الطلاب حسب القواعد والأنظمة المعمول بها، ويمكنك الاستفسار عن هذه الإعانات بعد تسجيل الدخول إلى نظام نور بسهولة شديدة لمعرفة تفاصيلها المختلفة.

خدمة النقل المدرسي تتوفر خدمة النقل المدرسي بأسعار مخفضة من قبل وزارة التربية والتعليم بعد استيفاء الطالب للشروط المعلنة من قبل الوزارة. يمكن الاطلاع على تفاصيل هذه الخدمة وتسجيل الأطفال من خلال نظام نور الإلكتروني.

رابط نظام نور الإلكتروني الرسمي noor.moe.gov.sa

يمكننا التوجه إلى نظام نور الإلكتروني على الإنترنت عبر الرابط مباشرة لتسجيل الدخول، ثم البدء في تقديم طلبات تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتنوعة للمنصة.

شرح نظام نور للروضه 1444 ، تعرفنا على كيفية تسجيل الأطفال في رياض الأطفال دون الحاجة إلى زيارة أي من مدارس المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى معرفة الكثير من المعلومات حول المستندات والشروط المطلوبة للتسجيل الطلبات الإلكتروني .