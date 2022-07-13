شرط استحقاق الأرملة دعماً سكنياً

وأكد برنامج سكني أنه يمكن للأرامل التقدم بطلب للحصول على نفقة إذا استوفين شروط ومعايير الأهلية، بما في ذلك مرور عامان على وفاة الزوج.

ورداً على سؤال حول أحقية الأرامل في الحصول على الدعم السكني، قال حساب خدمة المستفيدين على تويتر إن حق الأرملة في الحصول على الدعم السكني “المقدم من خلال برنامج” سكني “وفق شروط محددة، منها مرور سنتين على وفاة الزوج.

تقديم طلب للحصول على دعم السكن

وأطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سابقاً خدمة تقديم طلبات الدعم السكني لتوجيه المواطن أو المواطن للتسجيل في قوائم الوزارة لطلب الدعم السكني، والتحقق من أهلية مقدم الطلب بناءً على شروط الحصول عليه. قبول أو رفض طلب الدعم السكني بشكل آلي من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المقابلة، وذلك من خلال عدة خطوات

1 – الاشتراك في خدمات منصة سكني لتقديم طلب دعم سكني.

2 – ادخل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ثم اضغط “تحقق”.

3 – أدخل البريد الإلكتروني وكلمة مرور الحساب ورقم الهاتف المحمول ورمز التفعيل.

4 – بعد إتمام عملية التسجيل اضغط على أيقونة “طلب دعم سكني”.

5 – اقرأ الشروط والأحكام، حدد قبول وانقر على “قبول”.

6 – أجب عن الأسئلة المتعلقة بالإقامة الحالية وتأكد من صحة التفاصيل العائلية.

7 – إذا أكملت عملية تسجيل الاستحقاق، ستظهر رسالة “تهانينا، أنت الآن مؤهل للحصول على سكن مدعوم”.