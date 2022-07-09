شرط بلماضي للبقاء مع منتخب الجزائر

كشف جاهد زفزاف، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن حالة جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، بالبقاء مع “محاربي الصحراء” للمدة المقبلة، إثر أنباء رحيله.

تداولت عدة تقارير في الصحف الفرنسية عن رحيل بلماضي عن منصبه مع المنتخب الجزائري وترشيحه للإشراف على تدريب أولمبيك مرسيليا للدورة المقبلة.

وقال جاهد زفزاف للإذاعة الجزائرية “لا صحة للأنباء التي ترددت عن رحيل جمال بلماضي من تدريب المنتخب الجزائري خلال الفترة المقبلة.

وتابع “جمال بلماضي لم يوقع أي عقد جديد مع المنتخب الجزائري، فهو مرتاح، وها هو منزله، ومسألة تجديد عقده ليست مطروحة على الطاولة الآن، لأن المدرب يركز على التنفيذ. مشروعك الفردي “.

وختم “بلماضي لم يطالب بأي امتيازات مادية خلال فترة وجوده في المنتخب الجزائري، لكن شرطه الوحيد لمواصلة عمله هو منحه الحرية الكاملة، لمواصلة النهج الذي كان يعمل عليه”. منذ وصوله في 2022 “.