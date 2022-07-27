شرط بن شرقي الصعب الذي أبعده عن الأهلي

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات رسمية مع اللاعب المغربي الدولي أشرف بن شرقي نجم الزمالك الأسبق، لتولي خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد إنهاء علاقته بالقلعة البيضاء.

وتواصل مديرو النادي الأهلي مع النجم المغربي في الساعات القليلة الماضية لتوظيفه، لكن الأخير وضع شروطا صعبة لم تحقق قبول إدارة القلعة الحمراء في الفترة الحالية.

وأكدت تقارير صحفية أن اللاعب المغربي وضع شروطا مستحيلة لعدم استكمال المفاوضات.

وبحسب التقارير، فإن بن شرقي كان يطلب 3.5 مليون دولار في الموسم الواحد، وهو مبلغ مبالغ فيه ولا يمكن منحه لأي لاعب مهما كانت قدراته حتى لا يتسبب في فتنة داخل الفريق.

وأوضح أن هناك سببًا آخر يمنع بن شرقي من الانضمام للقلعة الحمراء وهو العلاقة القوية التي تربط اللاعب بجماهير الزمالك، وبالتالي تراجع مسئولو النادي عن إتمام الصفقة.

من الجدير بالذكر أن أشرف بن شرقي يحظى باهتمام بعض الأندية التي ترغب في التوقيع معه، بما في ذلك اتحاد جدة والريان، اللذان يقاتلان بقوة لإنهاء الصفقة.