شرط تألق صفقة الأهلي الجديدة لضمان العودة إلَّى دوري المحترفِيْن

نجح مجلس إدارة الأهلي الجديد، برئاسة وليد معاذ، فِيْ تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بسلسلة من الصفقات المتميزة فِيْ الخارج، قبل انتهاء فترة التسجيل الصيفِيْة لأندية الدرجة الأولى.

واستطاع مجلس معاذ التعاقد مع الثلاثي الأجنبي الهُولندي الفِيْصلي لاعب الفِيْصلي الهُولندي هشام فايق والجزائري رياض بودبوز والأنجولي ميشال باستوس لموسم واحد.

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شرط تألق اتفاق الأهلي الجديد

اهتم الإعلام الجزائري بانتقال مواطنه رياض بودبوز إلَّى الأهلي، بعد مسيرة احترافِيْة فِيْ سانت إتيان بفرنسا.

ولفت إلَّى أن النجم الجزائري فِيْ حال توظيفه فِيْ قلب صناعة الألعاب سيقدم مستوى متميزًا سيفاجئ جماهِيْر الأهلي.

وتابع، ستفاجأ جماهِيْر الأهلي بتعاقده مع لاعب بجودة عالية جدا، وسيفِيْد النادي كثيرا للعودة سريعا إلَّى دوري المحترفِيْن.

وأكَمْل النجم الجزائري لاعب ماهر بلمسات ستسعد عيون الجميع.